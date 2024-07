BLUETTI lancia offerte interessanti sulle power station per il Prime Day 2024

Vediamo insieme, in questo articolo dedicato, le interessanti offerte lanciate da BLUETTI in occasione del Prime Day 2024

BLUETTI, pioniere della tecnologia per l’energia pulita, offre interessanti sconti su centrali elettriche portatili e generatori solari durante l’evento Prime Day di quest’anno, che si terrà dal 16 al 17 luglio. Con sconti imbattibili e generosi coupon, BLUETTI consente ai clienti di prepararsi per campeggio estivo, avventure in camper e altro ancora con soluzioni di alimentazione portatili convenienti ed ecologiche.

Migliori offerte del Prime Day sui prodotti BLUETTI

BLUETTI AC200L: Ideale per camper e campeggio, l’AC200L è dotato di un’uscita CA da 2.400 W e una capacità di 2.048 Wh, espandibile fino a 8.192 Wh. Alimenta frigoriferi, condizionatori e quasi tutto nel camper. Supporta 6 metodi di ricarica, incluso solare da 1.200 W, e offre il controllo intelligente tramite l’app BLUETTI. Ora disponibile a € 1.449 per il Prime Day!

BLUETTI AC180: Amato dagli autisti di camion e perfetto per la fotografia all’aperto, il BLUETTI AC180 è pensato sia per i viaggi a lunga percorrenza che per le sessioni fotografiche in esterni. Con una potenza nominale di 1.800 W e una capacità di 1.152 Wh, mantiene in funzione senza problemi i dispositivi essenziali durante il viaggio. Inoltre, vanta una ricarica rapida che porta la batteria dallo 0% all’80% in soli 45 minuti – ideale per una ricarica veloce durante una pausa caffè. Solo €749 per il Prime Day!

BLUETTI AC200Max: Un’altra fantastica soluzione energetica per camper è il classico modello di grande successo di BLUETTI, l’AC200Max, che eroga una potenza di 2.200 W e ha una capacità di 2.048 Wh, espandibile fino a 8.192 Wh. Ora disponibile a € 1.249 per il Prime Day con un coupon di sconto di 50 euro PR50PDBLUETTI.

Sorprese esclusive per il Prime Day

Dal 24 giugno al 15 luglio, BLUETTI offre dei buoni sconto speciali sul suo sito web ufficiale. I clienti possono spendere 20€, 50€, 70€ o 90€ per ricevere un buono del valore rispettivamente di 150€, 200€, 250€ o 350€. Questi buoni sono validi per ordini singoli superiori a 1.500€ e possono essere utilizzati fino al 31 luglio.

Non perdere queste fantastiche offerte sui generatori di corrente per il Prime Day 2024. Visita il sito web ufficiale di BLUETTI per assicurarti le migliori soluzioni di alimentazione portatili e risparmiare notevolmente.

Su BLUETTI

BLUETTI, pioniere della tecnologia per l’energia pulita, si impegna per un futuro sostenibile fornendo soluzioni di accumulo di energia verde a prezzi accessibili, sia per uso interno che esterno. Attraverso iniziative come il programma LAAF (Lighting An African Family), BLUETTI ha portato l’energia a oltre 100.000 famiglie africane in zone non coperte dalla rete elettrica. Con una dedizione all’innovazione e alla soddisfazione delle esigenze dei clienti, BLUETTI si è affermata come leader di settore di fiducia in oltre 100 paesi in tutto il mondo.