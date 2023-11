BLUETTI Black Friday 2023: offerte esclusive e attività entusiasmanti

Scopriamo in questo articolo le offerte esclusive Bluetti per il Black Friday nel campo delle centrali elettriche. Tutti i dettagli

Il conto alla rovescia per il Black Friday è iniziato e quest’anno BLUETTI si appresta a illuminare le festività natalizie con un’incredibile serie di sconti, regali, offerte esclusive e, soprattutto, una nuova centrale elettrica BLUETTI AC70 per la sua linea di generatori portatili. È ora di segnare il calendario: l’accesso anticipato al Black Friday di BLUETTI inizierà dal 10 al 23 novembre. La vendita ufficiale del Black Friday inizierà il 24 novembre e sarà caratterizzata da numerose offerte lampo da non perdere (qui la pagina ufficiale).

Offerte del Black Friday BLUETTI sulle stazioni di alimentazione portatili

I saldi del Black Friday di BLUETTI sono all’insegna del risparmio. Sono disponibili diverse stazioni di alimentazione che soddisfano ogni esigenza di alimentazione in casa e fuori.

-BLUETTI AC300 e B300 (3.000W/3072Wh~12.288Wh)

Questa centrale elettrica modulare eroga 3.000 W di potenza per la maggior parte degli elettrodomestici. E la parte migliore? Sono dotati di funzionalità UPS per una transizione ininterrotta in soli 20 millisecondi, per mantenervi caldi e ben illuminati durante le interruzioni di corrente.

– BLUETTI EP500Pro (3.000W/5.100Wh)

Cercate una soluzione di alimentazione versatile e all-in-one? L’EP500Pro è dotato di quattro ruote per una facile mobilità e ricarica trapani, seghe e persino griglie in casa.

– BLUETTI AC200MAX (2.200W/2.048Wh)

Espandibile con batterie B230 o B300 per un’impressionante capacità di 8.192Wh, questo dispositivo può rendere i viaggi in camper e la vita in baita una passeggiata. Con 15 prese di corrente e altre opzioni di ricarica, come la doppia corrente alternata da 1.400 W e la ricarica solare, il gioco è fatto!

– BLUETTI AC200P (2.000W, 2.000Wh)

Potente e versatile come la sorella AC200MAX, è un vero e proprio cavallo di battaglia che ricarica 13 dispositivi contemporaneamente. Grazie alle sue dimensioni compatte, può essere portato in viaggio praticamente ovunque.

Le attività del Black Friday di BLUETTI per illuminare il vostro venerdì nero

Sembra che BLUETTI sappia cosa state pensando. Per questo Black Friday, BLUETTI non si limita agli sconti, ma offre divertimento interattivo e premi entusiasmanti!

Ruote premio fortunate: fate girare la ruota per vincere fantastici premi BLUETTI come la centrale elettrica portatile EB3A, il pannello solare PV120, la confezione regalo da esterno BLUETTI, i buoni sconto da 50€ e 100€ o persino le felpe e i cappellini BLUETTI. Le possibilità di vincita sono piuttosto alte. Ogni giro richiede 500 BLUETTI Bucks, una moneta virtuale che si può guadagnare acquistando prodotti o partecipando ad attività. I nuovi utenti possono registrarsi sul sito ufficiale di BLUETTI e ricevere 500 Bucks per il loro primo giro, mentre gli utenti esistenti riceveranno un buono da 20 euro! Per avere accesso a ulteriori Bucks BLUETTI per ulteriori giocate, considerate la possibilità di unirvi alla nostra membership.

Ottenendo più Bucks BLUETTI su https://it.bluettipower.eu/pages/bluetti-bucks

Regali BLUETTI Lifestyle: dal 10 al 23 novembre, se la vostra spesa supera la soglia di 1500€/2000€/ 2500€/ 3000€, potrete ricevere in omaggio un berretto BLUETTI, un treppiede per cellulare, un multimetro digitale, un aspirapolvere portatile.

Guadagnare 3 volte i Bucks BLUETTI: dal 10 al 27 novembre, per ogni ordine effettuato, si guadagnerà il triplo dei Bucks BLUETTI abituali, e addirittura il quintuplo dei Bucks BLUETTI il 24 novembre, che potranno essere riscattati per ottenere coupon BLUETTI, regali Lifestyle, carte regalo e altro ancora.

Sentitevi sicuri nello shopping di questa stagione

Acquistando con BLUETTI, non solo otterrete un ottimo prodotto a un prezzo fantastico, ma anche un’esperienza di acquisto senza interruzioni grazie all’eccezionale servizio di BLUETTI.

Garanzia di rimborso di 30 giorni per qualsiasi problema di qualità.

Garanzia di 2+2 anni per la serie AC200 in vendita, per una maggiore tranquillità.

Spedizione locale gratuita con una vasta rete di magazzini locali in tutto il mondo.

Assistenza clienti a vita, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per assistenza pre e post vendita.

Incontro con il nuovo arrivato: stazione di alimentazione portatile BLUETTI AC70

Il nuovo AC70, versione aggiornata del popolare EB70, vanta la stessa potenza di 1.000W ma con un’ulteriore novità: ben 2.000W di potenza potenziata in modalità power lifting per coprire maggiori esigenze di alimentazione. Inoltre, è in grado di caricarsi da vuoto all’80% in 45 minuti tramite una ricarica CA da 850W e supporta una ricarica solare massima di 500W. La disponibilità dell’AC70 è prevista per dicembre. I prezzi non sono ancora stati resi noti, ma ci si può aspettare una sorpresa elettrizzante!

Durante i saldi del Black Friday di BLUETTI, non perdetevi queste imbattibili offerte di centrali elettriche BLUETTI. Le migliori offerte di generatori BLUETTI vanno sempre a ruba, quindi rimanete informati seguendo BLUETTI sui social media e iscrivendovi alla sua newsletter.

Informazioni su BLUETTI

Sin dalla sua nascita, BLUETTI si è impegnata a promuovere la sostenibilità e le soluzioni energetiche verdi. Offrendo soluzioni ecologiche per l’accumulo di energia per uso interno ed esterno, BLUETTI mira a fornire esperienze eccezionali per le nostre case, contribuendo al contempo a un futuro sostenibile per il nostro pianeta. Questo impegno per l’energia sostenibile ha permesso a BLUETTI di espandersi in oltre 100 Paesi e di conquistare la fiducia di milioni di clienti in tutto il mondo.

Per ulteriori novità e aggiornamenti dal mondo della tecnologia continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.