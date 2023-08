Blasphemous II: l’offerta di Kinguin grida vendetta al paradiso!

L’offerta di Kinguin è un vero e proprio affronto al cielo: il protagonista di oggi è il metroidvania soulslike, ovvero Blasphemous II!> Testo in italiano paragrafo 1 (più di 6 righe)

Fresco di uscita, e tenuto altrettanto fresco da Kinguin, il protagonista dei nostri highlights della settimana è Blasphemous II, naturalmente in offerta. Uscito ieri, il gioco ci riporterà a vestire i panni del penitente, per impedire che l’antagonista del predecessore partorisca una nuova minaccia. Il regno è già in rovina: tra lui e la sua ulteriore decadenza ci siete voi, se decidete di cogliere al volo quest’occasione. Prima di discutere oltre dell’ultima fatica di The Game Kitchen e Team17, vi rimandiamo volentieri al trailer di lancio, che come sempre abbiamo incluso qui sotto per vostra comodità. (La versione interessata è quella per Steam.)

L’offerta blasfema di Kinguin per Blasphemous II

Abbiamo detto tutto, e al tempo stesso non abbiamo detto nulla: di che numeri si va a parlare questa volta? Presto detto: la percentuale di sconto è fissa su un vantaggioso 25%, che taglia dunque un quarto del prezzo dal totale del gioco già al day one. Alla stesura dell’articolo, il prezzo è fermo a quota 20,93 euro. Praticamente ventuno. Però vi starete chiedendo perché vi invitiamo ad affrettarvi tanto; semplicemente, le offerte del pinguino tendono a subire variazioni improvvise, senza che ci sia una data di scadenza specifica. Non che ci sia nulla di che preoccuparsi: come ci insegnano titoli come Ender Lilies, il matrimonio tra metroidvania e soulslike tende a dare ottimi risultati.

Ora sta a voi dirci la vostra: coglierete la palla al balzo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale sul sito del pinguino!