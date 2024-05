Che tu sia una persona creativa, vuoi intrattenerti con dei film o serie tv, leggere oppure tenere occupati i tuoi figli, l’offerta Amazon sul Blackview Tablet con tastiera Android è quello che fa al caso tuo!

Ci sono tanti buoni motivi per acquistare un tablet, questa specie di “smartphone più grande”, per così dire, ha delle funzionalità molto utili. Flessibile quanto uno smartphone, ma potente quanto un pc portatile, o quasi. Ci sono tante marche consigliate per questo genere di dispositivi, ma quello che ti consigliamo oggi è di una marca poco conosciuta, ma comunque di alta qualità. Si chiama Blackview e sfrutta il sistema operativo Android. Questo è probabilmente il sistema operativo più amato dai creativi, è quello che più ti permette di personalizzare il tuo dispositivo senza avere alcun tipo di limite. Con Android infatti puoi accedere a Google Play e puoi anche avere il Google Play Pass gratis. Il Blackview tablet lo trovi in offerta su Amazon a un prezzo speciale. Il prezzo base è di 259,99 euro ma puoi applicare un coupon di 50 euro.

Blackview Tablet con Tastiera Android 13 Tablet 10 Pollici,WiFi 6,Quad-Core,5MP+2MP,64GB+6GB,5100mAh,2 Speaker,BT/OTG/Type-C/Tablet con Custodia ⚡⚡[6GB RAM +64GB ROM]Il Blackview Android 13 Tablet 10 Pollic Tablet è dotato di tecnologia Memory Expansion, che aggiunge 4GB di memoria espandibile ai 2GB di RAM per un'elaborazione più veloce e il supporto di un'ampia gamma di app. I 64GB di ROM offrono spazio in abbondanza per un'ampia gamma di video, foto e app, oltre a trasferimenti di file, foto e altro. Per avere ancora più spazio di archiviazione, la scheda di memoria TF è espandibile fino a 1 TB (non inclusa).

Col Blackview Tablet in offerta su Amazon puoi fare di tutto

La prima cosa da notare di questo dispositivo è il suo spazio di memoria di 68 GB di ROM. Con questo spazio puoi davvero installare di tutto e senza rallentamenti. Inoltre ha uno spessore di 9,8 mm e pesa soltanto 520 grammi, questo ti permette di portarlo con te con molta facilità. Ha inoltre un sistema operativo Android 13 e un sistema operativo Dok che tiene al sicuro tutti i tuoi dati. Ci sono molte modalità che puoi impostare sul tablet, come la modalità lettura, molto utile se vuoi leggere con comodità, e in più puoi aggiungerci la modalità focus, con la quale puoi aiutare i tuoi piccoli a concentrarsi meglio con la lettura.

In poche parole in questo tablet ci trovi tutto quello che ti serve, a prescindere da quello che vuoi farci.