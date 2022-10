Blackview Tab 15: in uscita il primo novembre

Mancano pochissimi giorni all’uscita del nuovo Blackview Tab 15 che promette caratteristiche tecniche da vero top di gamma

Quando è stato lanciato il Blackview Tab 13, il prodotto è stato molto ricercato e amato dagli utenti con il suo Internet SIMO e una grande batteria fino a 7280 mAh per un uso veramente prolungato. Tuttavia, in Blackview, il ritmo dell’innovazione tecnologica non si è mai fermato. Tipster ha rivelato che il debutto di Blackview Tab 15 è previsto per ottobre. Diversi rumors sono emersi sul web suggerendo specifiche su Blackview Tab 15, incluso uno schermo più grande di 10,5 pollici rispetto al suo predecessore da 10,1 pollici, altoparlanti Smart-K quad box aggiornati da altoparlanti dual box, batteria più grande da 8280 mAh rispetto a quella di Blackview Tab 13, 8 GB RAM e espansione fino a 6 GB, 128 GB ROM e memoria espandibile fino a 1 TB Max TF, fotocamere da 8 MP + 13 MP, che svolgono un ruolo importante nell’intrattenimento, nel lavoro e nello studio. Ecco cosa sappiamo attualmente sul tablet.

Blackview Tab 15: le specifiche previste

Schermo da 10,5 pollici più grande di Blackview Tab 15, aggiornamento da 10,1 pollici del predecessore

Si dice che Blackview Tab 15 sia uno stile business minimalista con aspetti opzionali Lunar Silver/Twilight Blue/Space Grey 3. È dotato di uno schermo da 10,5 pollici 1920 * 1200HD più grande del display da 10,1 pollici del predecessore, fino al 4% in più di piacere visivo. Blackview Tab 15 è adatto a seguire una serie TV o guardare brevi video, giocare a giochi emozionanti o lunghe ore di video-call di lavoro all’estero.

Altoparlanti Smart-K Quad-BOX, aggiornamento da altoparlanti Dual-Box

In precedenza era stato previsto che Blackview Tab 15 fosse presentato con altoparlanti quad-box Smart-K, la sua qualità del suono stereo 3D HQ è migliore rispetto al design a due altoparlanti del suo predecessore. Rispetto agli altoparlanti dual box, Blackview Tab 15 offre il massimo godimento del senso della tecnologia in modo che tu possa goderti audio epici a livello cinematografico a casa con facilità. Suono nitido prodotto dagli altoparlanti Smart-K Quad-BOX senza distorsioni e immersione estrema con brivido quando giochi, ascolti grandi sinfonie e guardi film.

Widevine L1 Supporta 1080p di Disney+, Amazon Prime Video, Hulu

Secondo Blackview, Blackview Tab 15 supporterà widevine L1 consentendoti di goderti video e film 1080p ultra nitidi a livello cinematografico. Non c’è bisogno di acquistare un biglietto per il cinema in modo da risparmiare sui costi.

Design versatile in modalità PC: il mix di tablet e laptop

Blackview Tab 15 diventa un notebook portatile in pochi secondi in modalità PC abbinata alla connessione tastiera + mouse OTG, lavorando in modo più intelligente e semplice come se fossi su un computer, liberando la produttività ai massimi livelli. Allo stesso tempo, funge da mini PC o laptop di piccole dimensioni con uno schermo touch, massimizzando la produttività. Con la sua pratica modalità PC, non c’è dubbio che puoi godere di una grande comodità nella modifica di documenti aziendali, prendere appunti in classe e tenere conferenze online.

Sistema operativo e batteria

Il sistema Doke OS_P 3.0 basato su Android 12 rende l’esperienza estremamente fluida e l’elegante interfaccia utente fa risparmiare tempo ed è ben apprezzato dagli utenti su Blackview Tab 13. Questo sistema perfetto continua ad essere fornito su Blackview Tab 15. È stato anche affermato che la modalità schermo diviso stabile consente di svolgere contemporaneamente intrattenimento e lavoro senza alcun problema, il che può portare piacere ai lavoratori nervosi e rendere meno stressanti le giornate. Il suo pratico design in modalità notebook ti consente di annotare facilmente ogni sciocchezza e le note importanti; la sua modalità di controllo della privacy di sicurezza può proteggere le tue informazioni personali sempre. Protezione invisibile e tranquillità visibile.

Blackview Tab 15 sarà dotato di una batteria da 8280 mAh per prepararti dal consumo quotidiano di contenuti multimediali a un carico di lavoro più pesante rispetto alla sua capacità di 7280 mAh della generazione precedente, fornendo fino al 14% di utilizzo a lunga durata. Quando sono necessarie lunghe riunioni online o attività all’aperto, la sua ricarica rapida da 18 W ti supporterà in ogni momento. 7,3 mm sottile e 525 g leggero, la sua produttività e portabilità raggiunge il massimo possibile.

Camera e CPU

Al giorno d’oggi, la maggior parte dei tablet tradizionali sono dotati di fotocamere da 5+8 MP. Tuttavia, si dice che Blackview Tab 15 adotti una fotocamera frontale Samsung S5K4H7 da 8 MP e progettato con una fotocamera posteriore Sony IMX258 da 13 MP, quindi è sicuro che non solo aiuterà a trasmettere file scansionati più chiari ai clienti durante il lavoro di routine quotidiano, ma anche filmare ogni bel momento che ti appartiene. Non solo fornisce a te e ai tuoi partner videoconferenze HD al lavoro, ma offre anche un PPT più chiaro di alta qualità durante la presentazione di una lezione.

Secondo l’azienda, Blackview Tab 15 è gestito dal chipset octa-core dual 4G all’avanguardia, T610 (UMS512) ad alte prestazioni progettato con 2 * A75 @ 1,8 GHz, 5 * A55 @ 1,8 GHz, che ti consente di divertirti con l’aggiornamento da dall’esterno verso l’interno. Sarà caratterizzato da un’espansione di 8 GB + fino a 6 GB = 14 GB di RAM, per funzionare più velocemente. Per quanto riguarda la capacità di archiviazione, è probabile che Blackview Tab 15 offra 128 GB di ROM e supporto TF fino a 1 TB per offrire uno spazio enorme per la registrazione digitale o un carico di lavoro pesante.

Secondo le indiscrezioni, il Blackview Tab 15 sarà lanciato con uno schermo più grande da 10,5 pollici supportato da altoparlanti widevine L1 e Smart-K quad-box, offrendo un migliore godimento audiovisivo. La sua esclusiva modalità PC consente al tuo tablet di diventare un laptop in pochi secondi con una tastiera e un mouse OTG, migliorando il ritmo tra la vita e il lavoro. Allo stesso tempo, i suoi 8 GB + fino a 6 GB di RAM e la batteria ad alta capacità da 8280 mAh, assicurano di non aver paura di lunghe comunicazioni online o di rimanere alzato fino a tardi per guardare i programmi TV. Vale la pena ricordare che una custodia protettiva resistente e un film temperato anti-caduta ad alta permeabilità sono forniti gratuitamente per una protezione completa a 360°, offrendoti una migliore sensazione della mano durante l’utilizzo.

Blackview Tab 15 sarà lanciato il 1° novembre, rendendolo un prodotto best-buy con la sua super-economicità per la stragrande maggioranza degli utenti rispetto ad altri tablet. Presto arriverà sugli scaffali.