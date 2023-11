Black Friday Surfshark: ecco tutte le promozioni disponibili!

Surfshark offre sconti fino all’86% sui propri piani VPN per il Black Friday, con un piano di 2 anni, puoi ottenere fino a 5 mesi gratuiti!

Surfshark presenta un’offerta imperdibile per il Black Friday! In un mondo sempre più digitalizzato, ogni giorno emergono nuove minacce ovunque si guardi e si clicchi: email di phishing, annunci di monitoraggio, app dannose e molto altro ancora. Con Surfshark One puoi dimenticartene! Surfshark One include un VPN, un antivirus e uno strumento di ricerca web dedicato, tra le altre cose.

Ciò significa che puoi navigare liberamente in rete, cercare sul web in completa privacy senza pubblicità, registri o tracker e proteggere i tuoi dispositivi. In poche parole, scegli Surfshark One: una soluzione alle minacce quotidiane che arrivano a dozzine.

Offerta speciale per il Black Friday

Ottieni fino a 5 mesi gratuiti acquistando un piano di 2 anni durante la promozione VPN:

Surfshark VPN (Starter) 86% di sconto + 3 mesi gratis Surfshark One (VPN, Antivirus, Alert, Search e Alternative ID) 85% di sconto + 4 mesi gratis Surfshark One+ (Surfshark One e prodotti Incogni) 80% di sconto con ulteriori 5 mesi gratis;

Surfshark Starter è la VPN Surfshark One include VPN; Antivirus; Prodotti Search, Alert e Alternative ID Surfshark One+ include tutto questo + Incogni (uno strumento di rimozione dei dati che rimuove le informazioni personali degli utenti dai database di dozzine di data broker).