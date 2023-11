Black Friday Realme: ecco tutte le promozioni!

Dal 21 al 30 novembre realme presenta delle offerte imperdibili sui suoi smartphone in occasione del Black Friday 2023

Realme presenta le offerte imperdibili in occasione del Black Friday 2023. A partire dal 21 fino al 30 novembre sarà possibile acquistare numerosi smartphone realme, tra cui la 11 Pro Series e la serie C. Inoltre, dal 21 novembre fino al 5 dicembre sul sito di realme sarà possibile acquistare il Piano di protezione realme care con uno sconto del 20%. Per la serie C i super sconti riguarderanno in particolar modo il realme C51 e il realme C53, entrambi saranno infatti disponibili presso i distributori Unieuro, Euronics, MediaWorld, Expert e Trony dal 21 al 30 novembre.

Black Friday realme: Serie C

Il realme C51 è l’ultimo arrivato nella serie C e mira a ridefinire la gamma entry-level offrendo funzionalità leader di segmento senza compromessi. La versione in sconto è quella da 128GB di memoria e 4 GB di RAM, con un prezzo speciale per il Black Friday di 119,99 €, invece che 159,99 €. L’offerta sarà valida a partire dal 21 fino al 30 novembre presso i seguenti rivenditori: Unieuro, Euronics, Mediaworld, Expert, Trony.

Realme C53

Il realme C53 è il primo smartphone con ricarica da 33W sotto i 200 € e il più sottile del segmento e della serie C del brand. Partendo con il prezzo di listino di 179,99 €, sarà disponibile in occasione del Black Friday a 139,99 € nel modello con 6GB di RAM e 128 GB di memoria. L’offerta sarà valida a partire dal 21 fino al 30 novembre presso i seguenti rivenditori: Unieuro, Euronics, Mediaworld, Expert, Trony.

Black Friday realme: Serie 11

Il realme 11 Pro 5G, con display curvo da 120Hz, fotocamera da 100MP ProLight OIS e un processore Dimensity 7050 5G, sarà disponibile presso gli store di Unieuro ed Expert nella versione di 256 GB di memoria e 8GB di RAM, con uno sconto per il Black Friday del 30% e un prezzo finale di 279,99 €, anziché 399,99 €. L’offerta sarà valida a partire dal 22 fino al 30 novembre presso i seguenti rivenditori: Unieuro, Expert.

Infine, è in promozione anche il realme 11 Pro + 5G, tra gli smartphone di punta di realme. Con un design creato in collaborazione con Matteo Menotto ex Print and Textile designer di Gucci, presenta tra le caratteristiche una fotocamera da 200MP con SuperZoom, un display curvo da 120H e una ricarica Supervooc da 100W. Il modello in promozione è la versione da 512 GB di memoria e 12 GB di RAM, disponibile presso Euronics, che per questa occasione sarà disponibile a 379,99 €, anziché 519,99 €. L’offerta sarà valida a partire dal 23 fino al 27 novembre presso Euronics.

