Black Friday Microsoft Store: Surface e Xbox scontati fino al 75%

Con il Black Friday alle porte Microsoft sconta Surface, Xbox e tanti accessori sul suo Store fino al 75%. Vediamo tutti i prodotti

Il Venerdì Nero si avvicina inesorabilmente e con il suo arrivo iniziano a fioccare offerte imperdibili. A queste si sono aggiunte quelle di Microsoft che in occasione del Black Friday propone tantissimi prodotti, con sconti che arrivano fino al 75 %, tra i quali tantissimi Surface, l’Xbox Series S, l’Xbox Game Pass e tanti accessori Xbox, tra i quali anche i controller wireless e tantissimi giochi. Prima di continuare vi ricordiamo che questi prodotti sono in sconto anche su Amazon, sebbene i prezzi siano leggermente più alti. Noi comunque vi lasceremo la doppia scelta per accontentare i gusti di tutti. Vediamo adesso più da vicino i prodotti interessati da queste offerte.

Ecco i Surface scontati sul Microsoft Store in questo Black Friday

Il primo prodotto è il Surface Laptop 4, il laptop con videocamera in HD e microfoni Studio che offre l’equilibrio perfetto tra velocità, design elegante, sound avvolgente e un’autonomia implementata. In offerta per fine serie con sconti fino al -25% a partire da 929 €.

Passiamo poi al Surface Pro 8, il 2-in-1 che combina la flessibilità di un tablet alla potenza di un portatile, in grado di offrire prestazioni eccezionali per gestire tutti i carichi di lavoro. In offerta per fine serie con sconti fino al -30% a partire da 899 €.

Ideale per gli studenti e le loro famiglie, perfetto per passare da un’attività all’altra, Surface Go 3, il 2-in-1 con schermo touchscreen, è in offerta per il Black Friday con uno sconto del 10%, a partire da soli 399 €.

E dopo il Surface Go 3 arriva Surface Laptop Go 2, il device leggerissimo ideale per lo studio e per la vita di tutti i giorni, con un rapporto qualità prezzo senza eguali. Con l’offerta Black Friday è disponibile in sconto fino al 15%, a partire da 649 €.

Ideato per sviluppatori, designer, creativi, gamer e professionisti, Surface Laptop Studio è un dispositivo potente e versatile che offre delle performance di altissimo livello. È possibile ottenere fino al 15% di sconto in occasione del Black Friday, disponibile a partire da 1.449 €.

Per tutti coloro che sognano l’ultimo modello dei dispositivi Surface, Microsoft Store uno sconto del 10% dedicato a studenti, genitori e insegnanti previa verifica della propria idoneità sulla pagina prodotto, applicabile a tutti i dispositivi recentemente presentati:

Il nuovissimo Surface Pro 9, il 2-in-1 più potente della famiglia Surface, perfetto per ogni esigenza e con un’autonomia invidiabile, in grado di accompagnare l’utente durante tutta la giornata lavorativa. È disponibile sul Microsoft Store a partire da 1.329 €.

Surface Laptop 5, l’elegante novità della famiglia Surface, che unisce la potenza al design premium dei Surface; dotato di touchscreen e perfetto per il multitasking, è disponibile sul Microsoft Store a partire da 1.209 €.

Il nuovo potente Surface Studio 2+, pensato per utenza business e consumer, che unisce la potenza di un PC desktop alla praticità di un laptop, dando vita a un vero e proprio studio creativo, disponibile sul Microsoft Store a partire da 5.389 €.

Ecco le offerte pensate per i gamer

Per gli appassionati di gaming o per chi vuole avvicinarsi a questo mondo, Microsoft Store propone alcune offerte relative al mondo Xbox. Prima fra tutte è l’offerta che coinvolge Xbox Series S, la console piccola ma potente, priva di lettore disco e perfetta per giocare in famiglia, è ora in sconto a 249,99 € invece di 299,99 €.

Per chi ama esplorare il panorama videoludico, Xbox Game Pass Ultimate, il catalogo giochi Xbox, è disponibile a solo 1€ per il primo mese di abbonamento per i nuovi utenti. Vi ricordiamo che tramite questo pass potrete giocare sia sulla console che sul PC, ma potrete anche sfruttare il servizio cloud per giocare sullo smartphone o su qualsiasi dispositivo tramite l’apposita app. Inoltre, sono presenti sconti fino al 30% su una selezione di accessori Xbox tra cui gli Xbox Wireless Controller dai colori vibranti e sconti fino al 75% su giochi per Xbox e PC.

Cosa ne pensate di questi sconti per il Black Friday presenti sul Microsoft Store? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori offerte relative all’universo tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!