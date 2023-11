Black Friday: le offerte sui robot aspirapolvere di Roborock, fino al -31%!

In occasione del Black Friday anche Roborock ha lanciato una gamma di promozioni particolarmente interessanti e che vi faranno risparmiare fino al 31% sui robot aspirapolvere top di gamma della compagnia: ecco i dettagli

L’annuale promozione del “Black Friday” è ufficialmente iniziata, con negozi, rivenditori e marchi che offrono gli sconti più popolari. Questo è il momento migliore per spuntare gli articoli dalla vostra lista dei desideri, quindi non perdete l’occasione. I robot aspirapolvere Roborock, noti per le loro potenti capacità di pulizia e per l’avanzata tecnologia di navigazione, sono molto apprezzati per la pulizia automatica di polvere, capelli e altro sporco da pavimenti e tappeti. Per il Black Friday, i robot aspirapolvere Roborock S8 e S7 Max Ultra sono disponibili con sconti limitati, con un risparmio fino al 31%. La promozione termina il 27 novembre. Se volete risparmiare tempo per le pulizie e dedicarvi alle cose che amate, non esitate e acquistate subito.

Aspirapolvere robot Roborock S8

Prodotto : Roborock S8

: Roborock S8 Sconto : 31% di sconto

: 31% di sconto Prezzo finale : 479 euro

: 479 euro Caratteristiche: Aspirazione da 6000Pa, doppie spazzole in gomma, sistema di pulizia VibraRise 2.0 aggiornato, navigazione 3D con luce strutturale ed evitamento degli ostacoli.

Roborock S8 è uno dei robot aspirapolvere più potenti di Roborock. Rispetto al modello S7, migliora notevolmente le capacità di pulizia complessive. Con una potenza di aspirazione aumentata a 6000Pa, affronta senza fatica la polvere nelle fessure dei pavimenti, in profondità nei tappeti e i detriti di grandi dimensioni. Il sistema a doppia spazzola, con due spazzole in gomma che ruotano in direzioni opposte, aumenta ulteriormente la potenza di pulizia e riduce l’impigliamento dei capelli.

Il nuovo sistema di pulizia VibraRise 2.0 aumenta l’area di vibrazione, consentendo di pulire più velocemente e più facilmente le macchie più ostinate sul pavimento, come la salsa di pomodoro essiccata sui pavimenti in piastrelle della cucina. L’S8 è in grado di rilevare automaticamente i tappeti e di sollevare il mop. Quando si puliscono i tappeti, il mop si solleva di 5 mm, in modo da non bagnare la moquette (se la moquette o il tappeto hanno fibre superiori a 5 mm, è possibile impostare il mop in modo che eviti completamente la moquette durante la pulizia).

Dotato di una tecnologia di navigazione strutturale 3D a luce e infrarossi e di un sistema reattivo 3D per evitare gli ostacoli, l’S8 identifica ed evita accuratamente gli ostacoli. Come per altri aspirapolvere robot, una volta mappata la casa (facile da realizzare con il sistema di navigazione radar laser di Roborock), è possibile assegnare un nome alle stanze e creare pareti virtuali e zone vietate per impedire al robot di avvicinarsi a determinati mobili, aree di gioco o letti per animali. È anche possibile utilizzare Alexa per impartire comandi vocali specifici, come “inizia a pulire”.

Roborock S7 Max Ultra aspirapolvere robot tutto in uno

Prodotto : Roborock S7 Max Ultra

: Roborock S7 Max Ultra Sconto : 31% di sconto

: 31% di sconto Prezzo finale : 829 euro

: 829 euro Caratteristiche: Aspirazione da 5500Pa, spazza e lava in un’unica soluzione, docking station all-in-one, navigazione LiDAR e tecnologia reattiva per evitare gli ostacoli.

Roborock S7 Max Ultra è un aspirapolvere robot all-in-one con caratteristiche e prestazioni simili al modello di punta Roborock S8 Pro Ultra, ma a un prezzo più accessibile. Grazie alla potente aspirazione da 5500Pa e alla tecnologia di pulizia a vibrazione VibraRise, l’S7 Max Ultra è in grado di spazzare e pulire contemporaneamente, rimuovendo efficacemente polvere, capelli e sporco dal pavimento e rimuovendo le macchie più ostinate. Ritorna automaticamente alla docking station per pulire il mop, garantendo un pavimento sempre pulito. Quando rileva la presenza di tappeti, solleva il mop e aumenta l’aspirazione, evitando di bagnare il tappeto e migliorando l’efficacia della pulizia.

S7 Max Ultra è dotato di una docking station all-in-one in grado di svuotare automaticamente la pattumiera, pulire e asciugare il mop e autopulire la docking station. In questo modo si riduce notevolmente la necessità di manutenzione manuale, risparmiando tempo ed evitando che le mani si sporchino durante il processo di pulizia della pattumiera o del mop. Il sacchetto della polvere da 2,5 l può contenere 7 settimane di rifiuti e la sua sostituzione è facile e veloce.

Dotato di navigazione LiDAR e di tecnologia reattiva per evitare gli ostacoli, l’S7 Max Ultra riesce ad aggirare senza problemi tutti gli ostacoli presenti in casa. È possibile utilizzare l’app per impostare la ricarica fuori dai periodi di punta per risparmiare sui costi dell’elettricità, personalizzare i programmi di pulizia in base alle preferenze personali e migliorare l’esperienza di pulizia impostando le zone vietate, la mappatura multilivello, la mappatura 3D e altro ancora. I potenti aspirapolvere robot Roborock di cui sopra saranno oggetto di sconti significativi durante il Black Friday di Amazon dal 17 al 27 novembre. Potete aggiungerli al carrello in anticipo e, durante il Black Friday, potrete portarli a casa a prezzi ancora più convenienti.

Continuate a seguirci qui su tuttotek.it!