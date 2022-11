Black Friday Kingston: SSD e RAM con sconti fino al 40%

Il Black Friday è ormai alle porte e Kingston ha messo i suoi SSD e le sue RAM in sconto su Amazon con offerte fino al 40%

Uno degli eventi più attesi da tutti i consumatori è ormai arrivato. D’altronde lo sappiamo tutti, gli ultimi giorni di novembre sono i migliori per fare acquisti, grazie alla marea di sconti che le varie società propongono. Kingston non si è di certo tirata indietro e ha messo in offerta, in occasione di questo Black Friday, i suoi SSD e le sue RAM con prezzi ribassati addirittura del 40%. Vediamo tutti i dettagli di queste offerte.

Ecco i prodotti Kingston interessati dagli sconti del Black Friday

Partiamo con l’SSD portatile Kingston XS2000 offre velocità di classe USB 3.2 Gen 2×2, per garantire prestazioni di prossima generazione in un drive esterno dal formato compatto. Risulta essere molto utile per chi è sempre in viaggio e deve avere con sé uno spazio veloce e sicuro sul quale archiviare i dati. Lo troviamo nella versione da 1 TB con un prezzo più basso di quasi 100 €.

(in offerta su amazon.it) Kingston XS2000 Portable SSD 1000G -SXS2000/1000G Leader nel settore, velocità di lettura/scrittura fino a 2.000 MB/s¹

Il secondo prodotto è il Kingston A400, un drive a stato solido, che consente di migliorare in modo straordinario la reattività del sistema, con tempi di avvio, caricamento e trasferimento dati senza precedenti. Dotata di un controller all’avanguardia che consente velocità di lettura e scrittura di 500 MB/s e 450 MB/s, questa unità SSD è 10 volte più veloce di un disco rigido tradizionale. È disponibile in vari formati, sia nella versione SATA che in quella M.2.

Anche per gli appassionati di gaming le offerte non mancano. Da domani 25 novembre sarà infatti possibile acquistare a prezzi vantaggiosi anche tutti i prodotti della linea di memorie Kingston FURY Beast, sebbene questi siano già interessati da uno sconto abbastanza importante. In particolare troveremo in sconto le Kingston FURY Beast DDR4 e il kit da 2 delle Kingston FURY Beast DDR5 32GB.

Per quanto riguarda la prima, si tratta memoria che fornisce un significativo aumento delle prestazioni per i giochi, l’editing video e il rendering. Vi consigliamo di provare il modulo con 3200MT/s. La seconda invece è una memoria “cool” sia per lo stile che per l’efficacia del dissipatore di calore a basso profilo; la velocità e la garanzia a vita contribuiscono a rendere questa memoria una soluzione di aggiornamento facile e sicura.

Vi ricordiamo che le offerte per gli SSD sono già valide, mentre quelle relative ai banchi RAM inizieranno da domani e saranno tutte valide fino al 28 novembre. Cosa ne pensate di questi sconti di Kingston? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori offerte relative a questo periodo e news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!