Black Friday e Cyber Monday Netgear: tante offerte imperdibili

Il Black Friday è arrivato e Netgear ci propone una marea di offerte valide fino al Cyber Monday. Vediamo tutti i prodotti in sconto

Il periodo più caldo per gli acquisti è finalmente arrivato, seguito da una valanga di offerte alle quali è anche difficile stare dietro. Ogni secondo infatti un nuovo prodotto viene scontato e tutte le società fanno a gara per accaparrarsi l’offerta migliore che possa far vendere più prodotti possibili. Anche Netgear si è unita a queste offerte che partono proprio oggi nella giornata del Black Friday e si prolungheranno fino al Cyber Monday. Scopriamo tutti i prodotti proposti dalla società californiana.

Ecco tutti i prodotti Netgear scontati per il Black Friday e il Cyber Monday

Il primo prodotto è il sistema Mesh Tri-Band Orbi Serie 8 Kit da 1 Router e 1 Satellite. Appartiene alla linea premium e garantisce un segnale WiFi potente e affidabile fino a 375 m² per 100 dispositivi collegati contemporaneamente. La tecnologia WiFi 6 Mesh è la soluzione perfetta per rimanere connessi utilizzando un solo nome di rete. Il prezzo in offerta è di 699,99 €.

La società propone anche il sistema Mesh Dual-Band Orbi Serie 3 Kit da 1 Router e 2 Satelliti. Raggiunge un raggio di 300m² di copertura, supporta fino a 30 dispositivi connessi contemporaneamente e offre un’esperienza ottimale con WiFi 6 fluido e senza interferenze. Il prezzo di questo sistema scende a 199,99 €.

Passiamo adesso al primo dei tre router proposti, ovvero il router portatile 5G Nighthawk M5. Ben dieci volte più veloce grazie al WiFi 6 offre prestazioni eccellenti grazie al 5G utilizzando una SIM di qualsiasi operatore internet. La batteria ricaricabile ha una durata fino a 13 ore ma M5 funziona anche senza batteria con cavo di alimentazione ed è possibile utilizzarlo come linea internet di backup. Il prezzo è di 899,99 € nel bundle che comprende anche l’antenna in omaggio.

Anche il router portatile 4G Nighthawk M2 fa parte di queste offerte. Dispone di un display touch-screen con schermo LCD da 2.4″ a colori, con cui gestire tutte le funzioni. La batteria assicura un utilizzo del router portatile in modo continuativo e per tutto il giorno con una sola ricarica. Offre la possibilità di connettere più dispositivi contemporaneamente garantendo la stabilità della linea. Il prezzo in offerta è di 399,99 €.

L’ultimo prodotto è invece il router portatile 4G Nighthawk M1. Dispone anche di una porta Ethernet per i collegamenti via cavo, oppure per la condivisione di dati e riproduzione di file multimediali. Assicura una velocità di download fino a 1 Gbps in base alla copertura del proprio operatore internet ed è ideale sia come rete di backup che in viaggio. Il prezzo scende a 299,99 €.

Vi ricordiamo che le offerte sono disponibili sullo store ufficiale e lo rimarranno fino a lunedì 28 novembre. Cosa ne pensate di questi sconti? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori offerte e news relative all’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!