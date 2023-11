Black Friday: tantissime offerte imperdibili targate CORSAIR

Con l’arrivo delle feste riparte l’attesissimo Black Friday, con tantissimi prodotti CORSAIR in offerta a prezzi da urlo!

Le feste si avvicinano e parte la corsa ai regali. Quale modo migliore di sorprendere i propri cari se non con i prodotti hardware per PC targati CORSAIR. Infatti l’azienda annuncia la partenza dell’attesissimo Black Friday, con tantissime offerte da non farsi scappare. Di seguito, andremo a vedere le migliori idee con prezzi scontati.

Black Friday: i migliori prodotti CORSAIR in offerta

Tra i prodotti in offerta messi a disposizione dall’azienda troviamo:

Il dissipatore a liquido AIO iCUE LINK H150i RGB. Un potente sistema di raffreddamento all-in-one per la CPU dotato della rivoluzionaria tecnologia iCUE LINK. Per consentire di assemblare sistemi più ordinati più facilmente e velocemente che mai. Radiatore da 360 mm con ventole QX120, RGB con velocità fino 2.400 giri/min e piastra di raffreddamento in rame compatibile con i socket Intel 1700 e AMD AM5 più recenti. In più, iCUE LINK System Hub incluso per collegare fino a 14 dispositivi. Garanzia di sei anni.

(in offerta su amazon.it) Corsair iCUE Link H150i RGB Dissipatore a Liquido per CPU - AIO da 360 mm - Ventole RGB QX120 - Compatibile con Intel LGA 1700, AMD AM5 - Hub di Sistema iCUE Link Incluso - Nero Sistema di raffreddamento per CPU all-in-one, ora con iCUE LINK: aggiungi un dissipatore AIO a bassa rumorosità e prestazioni elevate al tuo sistema per ottenere il massimo dalla tua CPU, ora con un sistema semplificato di gestione dei cavi che consente di nasconderli, grazie all’ecosistema iCUE LINK, in attesa di brevetto.

Starter Kit per ventole PWM per PC da 120 mm iCUE LINK QX120 RGB con iCUE LINK System Hub. Lo Starter Kit di ventole PWM da 120 mm CORSAIR iCUE LINK QX120 RGB include tre ventole, ciascuna dotata di quattro circuiti luminosi separati. In più un controller iCUE LINK System Hub per la loro configurazione con un singolo cavo.

Altre offerte targate CORSAIR

Tra le altre offerte più rilevanti, troviamo: Gli Chassis serie 3000, 4000, 5000 e 7000 con sconti che vanno dal 17% al 33%, i prodotti custom cooling Hydro X con sconti che vanno dal 10% al 20%. Ed ancora le periferiche streaming Elgato con sconti dal 19% al 35% oppure le sedie T1 Race, T3 Rush e TC100 Relaxed con sconti dal 25% al 30%.

Black Friday: prodotti CORSAIR in offerta sul webstore

Tra le offerte esclusive del webstore CORSAIR troviamo invece:

Bundle mini ITX (Chassis 2000D,AiO H150i + ventole AF120 (2x), PSU: SF-L 1000 Watt) al prezzo di 499,9 € (con sconto del 36%)

(Chassis 2000D,AiO H150i + ventole AF120 (2x), PSU: SF-L 1000 Watt) (con sconto del 36%) Il Bundle 4000D (4000D, PSU: RMx 850 Watt, AiO H100i + ventole SP120 (3x)) al prezzo di 399,99 € (con sconto del 35%)

(4000D, PSU: RMx 850 Watt, AiO H100i + ventole SP120 (3x)) al prezzo di (con sconto del 35%) Bundle 5000D (5000D,AiO H150i Elite XT + ventole LL120 (3x),PSU: RMx Shift 1000 Watt) al prezzo di 649,99 € (con sconto del 31%).

Ed ancora:

Key Light bundle (2x) al prezzo di 279,99 € (con sconto del 30%),

al prezzo di 279,99 € (con sconto del 30%), Facecam PRO al prezzo di 299,99 € (con sconto del 14%),

al prezzo di 299,99 € (con sconto del 14%), Virtuoso PRO (modelli carbon & white) al prezzo di 169,99 € (con sconto del 15%).

Tantissime altre offerte disponibili sul webstore Corsair.

E voi? Cosa ne pensate di queste fantastiche offerte per il Black Friday CORSAIR? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).