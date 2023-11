Black Friday Amazon: i 5 laptop sotto i 500€ da non farsi scappare

Il Black Friday Amazon ha portato con sé tantissime offerte da non perdere: ecco i 5 laptop sotto i 500€ da non farsi scappare

Il Black Friday Amazon è finalmente arrivato, con tantissime offerte disponibili a partire dal venerdì 17 fino al 27 novembre. Fra le molteplici offerte imperdibili, i clienti Amazon avranno soltanto l’imbarazzo della scelta. Potranno trovare le migliori idee regalo in tutte le categorie, come hardware ed elettronica. In quest’articolo vi mostreremo 5 laptop in offerta con sconti incredibili.

Amazon Black Friday: 5 laptop in offerta sotto i 500€

Per gli utenti che cercando un buon laptop ad un prezzo contenuto, tra i migliori prodotti per questo periodo di super sconti vi segnaliamo:

Il Lenovo Notebook V15 2 generazione: con display FHD da 15,6″, CPU Intel N4500 e memoria RAM da 8Gb ed SSD da 256Gb. Scheda grafica INTEL UHD 620 risoluzione FULL HD 1920X1080 con display antiriflesso. Gode di 2 anni di garanzia italiana con relativa assistenza.

L’MSI Modern 14 C12M-203IT: Notebook da 14″, Full-HD 60Hz con Intel I3-1215U. Ben 8 GB do memoria RAM DDR4 e 512 GB di SSD M.2 PCIe 3, La serie Modern presenta l’ultimo processore Intel Core di 12a generazione, offrendo prestazioni più elevate in multi-tasking e intrattenimento.

Tra i laptop in offerta troviamo ancora

Il Notebook Lenovo i3 1215u: con ben 12GB di RAM, un processore Intel i3 di 12th gen con frequenza fino a 4,40ghz. Il monitor 15.6″ Full HD, un SSD da 256GB ed il pacchetto Office 2021 incluso.Sistema operativo Windows 11 pro pronto all’uso. In più mouse e pen drive USB

(in offerta su amazon.it) Notebook Lenovo NUOVO con 12GB di RAM, Processore Intel i3 di 12th gen con frequenza fino a 4,40ghz, Monitor 15.6" Full HD, SSD 256GB, Office 2021, Windows 11 pro PRONTO ALL'USO MOUSE + PEN DRIVE USB ✅ Specifiche tecniche: Cpu intel i3 di 12 GEN. INTEL i3-1215U con frequenza burst mode fino a 4,4 GHz, RAM 12 Gb ddr4, SSD 256 Gb, schermo pc 15,6" FULLHD antiriflesso, Tastiera Qwerty italiana con tastierino numerico - Durata batteria da 1,5 a 5 ore - scheda grafica INTEL ULTRA HD, webcam pc: Webcam frontale TrueVision HD - wi-fi, Bt 5.0 - Interfacce: 3 usb di cui 1 typc-c, HDMI 1.4b -Jack combinato per cuffia/microfono - Caratteristiche audio 2 altoparlanti stereo e microfono.

L’Acer Notebook Aspire 1 A115-32-C56R: con processore Intel Celeron N4500, RAM da 4 GB DDR4 e 128 GB eMMC, Un display da 15.6″ FHD LED LCD, Intel UHD, e con Microsoft 365. Sistema operativo Windows 11 Home in S mode.

Il notebook HP 255 G9: con memoria RAM da 16 GB ddr4 ed SSD da 1 TB. Amd 3050U, display da 15.6″ FHD e sistema operativo Windows 11 Pro, con pacchetto Office Pro incluso.

E voi? Cosa ne pensate di queste strepitose offerte per il Black Friday? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).