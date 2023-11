Black Friday 2023: ottime offerte sulle cuffie professionali OneOdio

Scopriamo insieme in questo articolo dedicato le offerte su Amazon per questo Black Friday 2023 messe in campo da OneOdio per le sue cuffie professionali: ottimi prodotti con altrettanto ottimi sconti

In occasione della settimana del Black Friday di quest’anno che, come vi sarete anche accorti, è partita proprio oggi 17 novembre, tantissime aziende hanno lanciato una vasta gamma di promozioni per permettere a tutti di acquistare i propri prodotti top di gamma, con tante offerte e sconti davvero accattivanti. Ed è anche questo il caso di OneOdio, azienda leader nel mercato per la produzione di cuffie e headset professionali, che tramite Amazon ha deciso di mettere in offerta diversi suoi prodotti già di base di ottima qualità. In questo articolo ve ne proponiamo tre, scopriamoli insieme!

OneOdio A70

Le Cuffie Bluetooth Over Ear A70 sono un headset sia cablato sia wireless con audio Stereo e Microfono. Forniscono un suono chiaro, potente e dettagliato e vi permettono di vivere un’esperienza realistica e profonda. Se collegate tramite Bluetooth, vi consentono di riprodurre musica e videogiochi per 72 ore, ma nel caso in cui vi si dovessero scaricare potete semplicemente passarle in modalità cablata. In occasione del Black Friday 2023, hanno ricevuto un importante sconto su Amazon e le potete trovare, a questo link, al 20% in meno!

• Prezzo iniziale: 45.99€

• Prezzo scontato: 36.79€

• Sconto: 20%

• Periodo sconto: 17-27 Novembre

OneOdio Pro 10

Le Cuffie OneOdio Pro 10 Over Ear sono un headset cablato con shareport e microfono, con grandi driver per unità altoparlante (50mm) che, combinati con magneti al neodimio, offrono un suono di livello stereo al top di gamma. Come detto è un headset esclusivamente cablato, ma che arriva con un cavo da 3 metri che vi consente di collegarlo facilmente a TV, stereo, computer o qualsiasi sia il dispositivo che dovete utilizzare. In occasione del Black Friday 2023, l’azienda ha deciso di scontarle su Amazon del 20%, le trovate a questo link!

• Prezzo iniziale: 36.99€

• Prezzo scontato: 29.59€

• Sconto: 20%

• Periodo sconto: 17-27 Novembre

OneOdio Pro 50

Le Cuffie OneOdio Pro 50 sono un headset professionale da studio esclusivamente cablato con Shareport e Microfono. Come potete immaginare offrono un audio ad altissima risoluzione, con un grado di professionalità in grado di soddisfare anche gli intenditori più esigenti. Oltre ad offrire un isolamento acustico eccellente, sono anche progettate per il massimo comfort dell’utente, con i paraorecchie fabbricati in Germania e progettati per disperdere la pressione e l’accumulo di calore che si generano dopo un utilizzo prolungato. In occasione del Black Friday 2023, OneOdio le propone ad un prezzo davvero vantaggioso su Amazon, scontandole del 20%, le trovate qui!

• Prezzo iniziale: 49.99€

• Prezzo scontato: 39.99€

• Sconto: 20%

• Periodo sconto: 17-27 Novembre

E queste erano le principali offerte del marchio OneOdio su Amazon per il Black Friday 2023! Continuate a seguirci qui su tuttotek.it per tutto ciò che riguarda il mondo della tecnologia a 360°!