Black Friday 2023: offerte per un Natale da Chef con i dispositivi MEATER

Durante il Black Friday, dal 17 al 27 novembre 2023, gli amanti della cucina avranno l’opportunità di usufruire di sconti dal 20 al 25% sui rinomati termometri smart MEATER, disponibili su Amazon.it e Meater.com

Il MEATER Original e il MEATER Plus saranno in vendita con uno sconto del 20% rispetto al prezzo standard, mentre l’offerta per il set completo di quattro termometri del MEATER Block raggiungerà il 25% di sconto.

Offerte MEATER: sconti esclusivi e nuova MEATER Master Class

La promozione sarà attiva dall’inizio del Black Friday, alle 00:01 del 17 novembre, fino alla mezzanotte del 27 novembre. Ecco i dettagli sui dispositivi:

MEATER Origina l – €63,20 (anziché €79)

Il pioniere MEATER Original è il primo termometro da cucina wireless, facile da configurare e gestire tramite smartphone. Perfetto per gestire la cottura di carne e pesce con notifiche dirette al telefono. Adatto a diverse tecniche di cottura, da barbecue a forno.

MEATER Plus – €79,20 (anziché €99)

Il fantastico termometro MEATER Plus offre una portata wireless di 50 metri, permettendo di allontanarsi durante la cottura. Un compagno ideale per trasformare il momento in una parentesi di relax.

MEATER Block – €224,25 (anziché €299)

MEATER Block include quattro termometri smart wireless per monitorare la temperatura del cibo a distanza e ricevere notifiche sullo smartphone. Con una portata di 50 metri e la modalità stand-alone, consente di cucinare anche senza smartphone. Le quattro sonde permettono il monitoraggio simultaneo di diversi tagli e cibi.

Inoltre, dall’6 novembre, l’app di MEATER si è arricchita di una nuova funzionalità in-app chiamata MEATER Master Class.

Questa offre, oltre 50 video tutorial, con nuovi contenuti mensili, una lista della spesa intelligente, riepilogando gli ingredienti e gli strumenti necessari per ogni ricetta.

Istruzioni passo-passo attraverso video di alta qualità e testo di supporto, rendendo l’esperienza di cucina con MEATER ancora più innovativa.



