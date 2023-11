Continuano le grandissime offerte del Black Friday 2023 su Amazon: ecco le cinque migliori serie tv in offerta, adatte a chi vuole recuperare una serie che non era disponibile sulla piattaforma a cui era abbonato

Le offerte del Black Friday non finiscono mai e noi ne siamo più che contenti, grazie all’evento più famoso del mercato, possiamo acquistare prodotti che osservavamo da tempo ma che non abbiamo mai potuto goderci a causa del prezzo troppo elevato. Dopo la lista dedicata ai cinque migliori film in offerta, adesso arriva il turno dei telespettatori che amano fare le maratone davanti alla tv. Ecco la lista delle cinque migliori serie tv in offerta su Amazon per il Black Friday 2023!

The Last Of Us Stagione 1 | Black Friday 2023: le cinque migliori serie in offerta su Amazon

La pluripremiata serie tv di HBO Max basata sul videogioco della Naughty Dog, The Last Of Us racconta la storia di un padre che ha perso la propria figlia all’inizio di una pandemia globale che trasforma le persone in zombie e una ragazzina che scopre essere immune al virus e l’unica speranza per l’umanità. Joel ed Ellie affronteranno un viaggio in cerca delle Luci, un’organizzazione che cerca una cura al virus. Durante il viaggio, i due creeranno un forte legame, ma Joel dovrà fare una scelta molto difficile. La serie rappresenta alla perfezione la storia del videogioco, aggiungendo dei retroscena che non abbiamo mai visto nell’opera originale. Potrete vedere la serie in 4K Ultra HD e in formato steelbook.

Breaking Bad | Black Friday 2023: le cinque migliori serie tv in offerta su Amazon

Non poteva mancare una delle serie tv più cult e amate da critica e pubblico che ha dato vita a un grande universo televisivo. Breaking Bad, serie creata da Vince Gilligan, è una serie che ha fatto la storia della televisione, regalandoci una delle storie più intriganti e coinvolgenti mai viste, con personaggi scritti alla perfezione e con carisma da vendere. Walter White, un umile professore di chimica, scopre di avere il cancro, e dopo aver rincontrato uno dei suoi vecchi studenti, Jesse Pinkman, un tossicodipendente, scopre una formula in grado di creare della metanfetamina blu. Su questa scoperta, Walter e Jesse costruiranno un impero, creandosi dei nemici pericolosi nel narcotraffico che metteranno in pericolo i loro amici e le loro famiglie.

Mr. Robot | Black Friday 2023: le migliori serie tv in offerta su Amazon

Questa è una delle migliori serie tv originali Amazon Prime Video. Mr. Robot è una serie con protagonista un giovane informatico Elliot Alderson, che lavora nella cybersecurity per conto di un’azienda informatica, la Allsafe Cybersecurity. Il protagonista, interpretato da Rami Malek, è un sociofobico con ansia perenne e una profonda depressione con serie difficoltà nel creare rapporti umani e che, per la sua sicurezza, decide di spiare le persone tramite attacchi hacker per scoprire i loro segreti più oscuri. La sua vita cambierà quando un personaggio misterioso, Mr. Robot, prenderà Elliot sotto la sua ala e lo convincerà a combattere contro le multinazionali corrotte che stanno distruggendo il mondo. Una serie avvolta dal mistero e da tanti segreti da scoprire, con una forte critica alla società odierna.

Arrow | Black Friday 2023: le cinque migliori serie tv in offerta su Amazon

L’universo televisivo della DC ha iniziato a prendere piede nel 2012 con la serie dedicata all’arciere di smeraldo, Green Arrow. La serie Arrow ha dato poi nome all’universo che ha incluso i vari spin-off di The Flash, Supergirl, Legends Of Tomorrow, Black Lightning e Batgirl, creando così quello che oggi conosciamo come Arrowverse. In questa serie, il giovane playboy miliardario, Oliver Queen è naufragato su un’isola dopo aver perso suo padre, che prima di morire gli ha dato una lista con dei nomi di persone da uccidere per rimediare ai suoi errori. Dopo essere tornato a casa, eliminerà i nomi dalla lista nel corso delle stagioni ed è così che ha inizio la storia del protettore di Star City che tutti abbiamo imparato a conoscere. Un viaggio di redenzione per gli errori del passato di Oliver a cui rimedierà diventando il tanto amato eroe Green Arrow.

(in offerta su amazon.it) Arrow St.1-8 ( Box 38 Dv) Qual è il prezzo da pagare per essere un eroe?

Sherlock | Black Friday 2023: le migliori serie tv in offerta su Amazon

La serie dedicata al detective più famoso della storia Sherlock Holmes ci regala una nuova storia del personaggio ambientata nella Londra odierna. Dopo aver affrontato la guerra dell’Afghanistan, John Watson deve reintegrarsi nella società. Quando un amico gli consiglia di avere un coinquilino con cui dividere le spese, Watson va a convivere con l’eccentrico Sherlock, con cui condividerà tante avventure nel risolvere dei casi. Una nuova interpretazione dei personaggi in chiave moderna che rende (anche grazie alla magistrale interpretazione di Benedict Cumberbatch) la serie molto accattivante.

Le offerte del Black Friday 2023 di Amazon non sono tutte qui, se andate sul sito ufficiale o sull’app stessa potete trovare tantissime altre offerte in ogni tipo di settore. Noi di tuttotek.it speriamo di esservi stati d’aiuto con cosa stavate cercando. Continuate a seguirci per non perdervi altre fantastiche offerte del Black Friday!