Black Friday 2022: tutte le offerte esclusive di ASUS

Finalmente arriva il Black Friday 2022 e ASUS presenta tutte le sue offerte esclusive. Tantissimi prodotti disponibili a prezzi incredibili

In occasione del Black Friday, ASUS (qui per maggiori dettagli) ha riservato una serie di offerte disponibili sull’eshop ufficiale del brand. Le offerte saranno attive fino al 28 Novembre 2022 (eccetto le promozioni smartphone, valide fino al 27 Novembre). La promozione coinvolge i prodotti dell’ampio catalogo ASUS. Dai migliori notebook alle ultime novità smartphone, fino ad un’ampia gamma di periferiche e componenti per PC. Di seguito è possibile consultare una selezione delle offerte più vantaggiose di questo Black Friday.

La famiglia dei Vivobook: le offerte del Black Friday di ASUS

La serie Vivobook di ASUS è caratterizzata da un design giovane e audace. Grazie all’innovativa cerniera ErgoLift e il display NanoEdge con cornici dello schermo ultra-sottili, che aiuta a completare il lavoro in modo sempre piacevole. ASUS Vivobook 15 (X1502), ASUS VivoBook 15 OLED (K513EQ) e ASUS VivoBook Pro 14 (K3400) sono disponibili sull’eshop ufficiale. Rispettivamente ad un prezzo di 799,00 € (prezzo di partenza 919,00 €), 899,00 € (prezzo di partenza: 1099,00 €) e 1099,00 € (prezzo di partenza: 1389,00 €).

ASUS Zenbook 14X OLED (UM5401): l’alleato per la vostra produttività

ASUS Zenbook 14X OLED è il laptop leggero, sottile e con un touchscreen 16:10 OLED 4K HDR NanoEdge in grado di offrire il meglio della tecnologia OLED. Esaltando i neri profondi. Zenbook 14X OLED monta un processore AMD Ryzen 7 5800H e una scheda grafica AMD Radeon Graphics. La cerniera ErgoLift, la tecnologia ASUS IceCool Plus e il NumberPad 2.0 assicurano delle performance di produttività sempre al top! ASUS Zenbook 14X OLED (UM5401) è disponibile sull’eshop ufficiale a un prezzo di 1199,00 € (prezzo di partenza: 1249,00 €).

ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503 RW): tutta la potenza di un gaming notebook

ASUS ROG Zephyrus G15 (GA503 RW) monta un processore AMD Ryzen 9 6900HS Mobile e una scheda Video NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Lo Zephyrus G15 si caratterizza per la presenza di 6 speaker che consentono di immergersi nell’esperienza di gioco a tutto tondo e dal particolare design che caratterizza lo chassis. La pellicola prismatica di cui è ricoperto il telaio è stata creata utilizzando l’ultima tecnologia di litografia a nanoimpronta (NIL), Questa imprime sulla pellicola un disegno volto a riflettere la luce da angoli diversi per creare un effetto visivo sottile, ma sorprendente. ASUS ROG Zephyrus G15 è disponibile sull’eshop ufficiale a un prezzo di 2299,00 € (prezzo di partenza: 2599,00 €).

Altre offerte ASUS per il Black Friday

ASUS ha riservato inoltre delle offerte per il modello ASUS Chromebook C204, disponibile a un prezzo di 149,00 € (prezzo di partenza: 289,00 €), per ASUS AiO Advanced, disponibile a un prezzo di 649,00 € (prezzo di partenza: 804,00 €) e per ASUS Laptop E510, disponibile a un prezzo di 299,00 € (prezzo di partenza: 469,00 €).

ROG Swift 360 Hz PG259QN

ROG Swift 360 Hz PG259QN è il monitor gaming perfetto per i professioniti dell’esport, i gamer più esigenti e gli amanti dei giochi d’azione veloce. Il display è dotato di un pannello Fast IPS con una frequenza di aggiornamento fino a 360 Hz, un tempo di risposta da grigio a grigio (GTG) di 1 ms e un processore NVIDIA G-SYNC dedicato. Il design ROG, unico e inimitabile, lo rende un oggetto distintivo per la propria postazione gaming. ASUS ROG Swift 360 Hz PG259QN è disponibile sull’e-shop ufficiale al prezzo di 399,00 € (prezzo di partenza 769,00 €).

Monitor ASUS ZenScreen MB14AC

ASUS ZenScreen MB14AC è il monitor portatile progettato per mantenere alta la produttività e semplificare il lavoro anche on-the-go. È ideale come monitor secondario per le presentazioni a doppio schermo, la sua versatilità e il suo peso di appena 590 grammi lo rendono perfetto per viaggiare e lavorare in mobilità. Il monitor portatile ASUS ZenScreen MB14AC è disponibile sull’e-shop ufficiale al prezzo di 219,00 € (prezzo di partenza 289,00 €).

ROG Rapture GT-AX6000

Il router gaming ROG Rapture GT-AX6000 permette migliorare l’esperienza di gioco portandola al livello superiore. Con velocità WiFi 6 fino a 6000 Mbps, è sempre pronto per accompagnare gli utenti anche durante le battaglie più difficili. Assicurando massime prestazioni su ogni device, anche collegando numerosi dispositivi alla stessa rete. Stile inconfondibile, design unico delle antenne ed effetti di illuminazione ASUS Aura RGB completamente personalizzabili. Queste le caratteristiche che rendono GT-AX6000 il router perfetto per le più evolute esperienze di gioco online e non solo. Il router ASUS ROG Rapture GT-AX6000 è disponibile sull’e-shop ufficiale al prezzo di 289,90 € (prezzo di partenza 399,00 €).

Cuffie gaming ROG DELTA

Le cuffie gaming ROG DELTA integrano un microfono dotato della esclusiva tecnologia di cancellazione del rumore ASUS AI-Noise-Canceling. Quest’ultimo in grado di ridurre fino al 95% i rumori ambientali. Gli amanti del gaming apprezzeranno il sistema di illuminazione RGB, il comfort del caratteristico design e la qualità dell’audio Hi-Res derivante dalla presenza di un Quad-DAC ESS. Le cuffie ROG DELTA sono disponibili sull’e-shop ufficiale al prezzo di 119,99 € (prezzo di partenza 199,99 €).

Auricolari ROG CETRA

Gli auricolari ROG CETRA sono perfetti per gli appassionati di gaming alla ricerca di una soluzione adatta anche alla mobilità. Sono dotate della tecnologia Active Noise Cancellation che elimina ogni rumore esterno. Sono in grado di offrire esperienze di gioco coinvolgenti, ovunque. Il loro design ergonomico assicura inoltre una vestibilità sempre perfetta, sicura e confortevole. Gli auricolari ASUS ROG CETRA sono disponibili sull’e-shop ufficiale al prezzo di 59,99€ (prezzo di partenza 109,99 €).

ROG GLADIUS III WL

Il ROG GLADIUS III WL è dotato di un sensore ottico da 19.000 DPI e 400 ips che, grazie anche alla frequenza di polling di 1000 Hz, assicura precisione e velocità senza nessun ritardo. La sua tripla possibilità di connessione, con cavo USB, Wi-Fi o Bluetooth, offre assoluta compatibilità con ogni dispositivo ed accontenta ogni preferenza. L’esclusivo design Push-Fit Switch Socket II consente di cambiare a caldo switch meccanici e ottici per una totale personalizzazione e prolungare la durata nel tempo. I pulsanti con meccanismo pivoted, inoltre, offrono una risposta rapida e precisa ai click migliorando il tuo gameplay e il feeling con il mouse. Il mouse ASUS ROG GLADIUS II WL è disponibile sull’e-shop ufficiale al prezzo di 69,99€ (prezzo di partenza 109,99 €).

ROG Strix Helios White Edition

ROG Strix Helios White Edition è un sontuoso case gaming mid-tower premium con pannelli in vetro temperato, raffinato telaio in alluminio e illuminazione RGB integrata sul pannello anteriore. La predisposizione per una gestione accurata dei cavi include una cover multifunzione con supporto della GPU che mantiene l’interno perfettamente ordinato. Progettato per ottenere espandibilità e prestazioni, supporta schede madri EATX e configurazioni high end con raffreddamento a liquido. Queste caratteristiche lo rendono la scelta perfetta per una build elegante, anche in abbinamento accessori White targati ROG. Il case ASUS ROG Strix Helios White Edition è disponibile sull’e-shop ufficiale al prezzo di 359,90 € (prezzo di partenza 409,90 €).

ROG Strix 1000W Gold

L’alimentatore ROG Strix 1000W Gold assicura l’efficienza e la silenziosità della certificazione 80 Plus Gold. Offre prestazioni di raffreddamento premium anche ai rig gaming più carrozzati. Il design della ventola Axial-tech presenta un mozzo più piccolo che facilita le pale più lunghe e un anello barriera che aumenta la pressione dell’aria verso il basso. Offrendo in questo modo temperature più basse e contemporaneamente anche un livello di rumore ridotto. ASUS ROG Strix 1000G è disponibile sull’e-shop ufficiale al prezzo di 199,90 € (prezzo di partenza 236,90 €).

Zenfone 9: Formato Compatto. Infinite Possibilità.

Lo Zenfone 9 è lo smartphone versatile e compatto per eccellenza. Con i suoi 5,9 pollici sta perfettamente in una mano! Inoltre, il pulsante di accensione laterale presenta un sensore di impronte digitali per uno sblocco senza problemi. Tra i suoi punti di forza non si può dimenticare la fotocamera principale IMX 766 da 50 MP con stabilizzatore Gimbal ibrido a 6 assi. Il nuovo smartphone ASUS è presente in quattro colorazioni accattivanti: Moonlight White, Sunset Red, Starry Blue e Midnight Black. Zenfone 9 (8/128) è disponibile a un prezzo di 749,00 € (prezzo di partenza: 799,00€) Lo Zenfone 9 (8/256) è disponibile a un prezzo di 799,00 € (prezzo di partenza: 849,00€). È possibile usufruire del coupon BLACKFRIDAYZF9 e ottenere ulteriori 30,00 € di sconto.

ROG Phone 6: il preferito dai gamer

ASUS ROG Phone 6 è l’ultima incarnazione dello smartphone gaming migliore al mondo. Il più recente Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 offre una potenza senza limiti ed è supportato dall’avanzato sistema di dissipazione GameCool 6, leader di settore. Inoltre, il display da 165 Hz e il rivuzionario sistema di controlli AirTrigger 6 regalano un’esperienza di gioco senza paragoni. ASUS ROG Phone 6 ROG (12G/256G) è disponibile a un prezzo di 1019,00 € (prezzo di partenza: 1099,00 €). Invece ROG Phone 6 (16G/512G) è disponibile a un prezzo di 1119,00 € (prezzo di partenza: 1199,00 €).

Ulteriori e imperdibili offerte ASUS sono disponibili sull’eshop ufficiale del brand, negli ASUS Gold Stores, su Amazon e nei principali retailer di elettronica di consumo.

E voi? Cosa ne pensate di queste ultimissime offerte sui prodotti ASUS per il Black Friday ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).