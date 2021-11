Black Friday 2021 Xiaomi: i migliori prodotti sopra i 300 euro

Quest’oggi vedremo una serie di imperdibili offerte a marchio Xiaomi in occasione del Black Friday 2021. Ecco tutti i prodotti sopra i 300 euro

I prodotti a marchio Xiaomi sono ormai ovunque, l’azienda leader ha riscosso sempre più successo negli ultimi tempi grazie al rinomato rapporto qualità prezzo che la contraddistingue. Ma cosa succede se mettiamo insieme un già ottimo rapporto qualità prezzo alle esclusive offerte del Black Friday? Bene, ecco quindi che dopo aver dato un’occhiata ai migliori articoli sotto i 100 euro e sotto i 300 euro è tempo ora di scoprire il non plus ultra della tecnologia Xiaomi.

Migliori smartphone e tablet Xiaomi sopra i 300 euro | Offerte Black Friday

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Lo smartphone offre le migliori riprese della categoria con una fotocamera principale da 64MP, una ultra-wide angle da 8MP e una telemacro da 5MP ed è abbinata a una serie di funzionalità AI tra cui la modalità one-click AI cinema, filtri video cinematografici e una nuova modalità Vlog.

Xiaomi 11T 5G

Questo smartphone monta una tripla fotocamera da 108MP, un’ultra-grandangolare da 120° e una telemacro 2x per scatti mozzafiato, combinata a una suite di strumenti AI come il Time Freeze, il Magic Zoom e l’Audio Zoom per aumentare la creatività e la produttività degli utenti. Il display piatto AMOLED da 6.67” a 120Hz offre un HDR10+ con straordinaria nitidezza, chiarezza cristallina e oltre 1 miliardo di colori.

Xiaomi Pad 5

Questo tablet è uno strumento versatile che garantisce alti standard di produttività e un’elevata esperienza di intrattenimento in mobilità. Per stare al passo con le

esigenze di studio, lavoro e divertimento, Xiaomi Pad 5 è dotato di un processore Qualcomm® SnapdragonTM 860 di 7nm ad alte prestazioni con una velocità massima di clock fino a 2,96Ghz.

Migliori prodotti Smart Home Xiaomi sopra i 300 euro | Offerte Black Friday

Xiaomi TV Q1E da 55”

Il nuovo tv Xiaomi offre una visione immersiva realistica e allo stesso tempo porta l’estetica a un livello superiore grazie a un design elegante e privo di cornici. Dotato di un display 4K Quantum Dot, Xiaomi TV Q1E 55” offre un’eccezionale varietà di colori DCI-P3 al 97% e uno straordinario spettro di colori NTSC al 103%, con un’elevata gamma dinamica supportata da Dolby Vision® e HDR10+.

Mi Smart Projector 2

Con una risoluzione Full HD da 1.920 x 1.080 e una dimensione compatta, è uno tra i dispositivi portatili più pratici e facili da usare, tanto desiderato dai fan di Xiaomi. Dotato di Dolby AudioTM, il proiettore offre anche una qualità audio nitida e cristallina.

Mi Electric Scooter 3

Un elegante compagno urbano per tutti i pendolari in giro per la città, che offre un’esperienza utente e caratteristiche di sicurezza ulteriormente migliorate. Il monopattino è disponibile in due colori, Onyx Black e Gravity Grey, e dispone di un corpo leggero che si rivela molto pratico in città e di un design migliorato con chiusura in 3 fasi, che lo rende comodo da trasportare o semplicemente da piegare e riporre nel bagagliaio dell’auto, su mezzi pubblici o treni.

