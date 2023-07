Biomutant: offerta davvero bestiale su Kinguin!

Non solo Gollum: gli highlights di Kinguin valgono doppio questa settimana, vista la grandiosa offerta per il GdR d’azione Biomutant!

Nel caso in cui le scorribande di Gollum non facciano al caso vostro, non temete: Kinguin ha pensato anche ai gusti degli amanti dei GdR d’azione liberi dalla “contaminazione” delle licenze, vista l’offerta particolarmente ghiotta per Biomutant. Difficilmente il gioco in sé necessita di presentazioni. Se però non bastasse la nostra recensione su PS5 (accompagnata da una seconda opinione, nel caso), vi basti concepire la premessa di base come un incrocio tra Kung Fu Panda e Mad Max. Gli animali hanno subito mutazioni genetiche molto tempo fa, evolvendosi fino a divenire la specie dominante. Starà al protagonista riportare l’equilibrio nel vuoto di potere che ne è derivato.

Una mutazione nel prezzo: l’offerta di Kinguin per Biomutant

Passiamo, come sempre, ai numeri. Quanto risparmierete stavolta? Sarete felici (così come i vostri portafogli, virtuali o meno che siano) di sapere che la percentuale è “fissa” al 90%. Questo porta il prezzo di Biomutant (versione Steam) alla ben più modica cifra dei sei euro. Naturalmente, dobbiamo fare un po’ i guastafeste e ricordarvi di non riposare troppo sugli allori: le offerte tendono ad essere volubili, e domani le cifre potrebbero già essere diverse. Per questo motivo, dunque, vi vorremmo esortare ad approfittarne quanto prima. Del resto, prima effettuate l’acquisto e prima vi ritroverete a riportare la giustizia nel caos in cui è sprofondato il mondo. D’altronde, però, se vi abbiamo già convinto starete scodinzolando in direzione del sito. Non temete, vi facciamo strada noi!

