Beko VRT50121VR: aspirapolvere in ottima offerta da Euronics

Continuano fino al 2 agosto le grandi promozioni di Euronics, parliamo oggi di una offerta sulla Beko VRT50121VR, aspirapolvere entry-level

La Beko VRT50121VR è un’aspirapolvere in offerta presso Euronics, con prestazioni avanzate e tecnologia innovativa per una pulizia efficace e senza sforzo. Il design moderno e le funzioni innovative la rendono ideale per la pulizia quotidiana e profonda. Approfitta dell’offerta speciale per portare a casa questa potente aspirapolvere di qualità.

Caratteristiche tecniche | Beko VRT50121VR in offerta

L’aspirapolvere Beko VRT50121VR è dotata di una serie di caratteristiche tecniche che la rendono un’eccellente scelta per la pulizia domestica. Grazie alla batteria con una tensione di 21.6 V, offre un’autonomia di 45 minuti, garantendo una pulizia senza interruzioni. Con una potenza di aspirazione di 25 W e un motore a corrente continua (CC), è in grado di affrontare efficacemente la polvere e lo sporco su vari tipi di superfici.

La sua capacità di unità portatile di 0.55 litri la rende adatta anche per le sessioni di pulizia più lunghe, riducendo la frequenza delle svuotature. Inoltre, il tempo di ricarica è di 4-5 ore, assicurando che l’aspirapolvere sia sempre pronta all’uso quando ne hai bisogno. L’indicatore della batteria ti permette di monitorare facilmente il livello di carica rimanente.

Approfitta dell’offerta | Beko VRT50121VR in offerta

Inoltre, un vantaggio eccezionale è il prezzo imbattibile: puoi portare a casa l’aspirapolvere Beko VRT50121VR in offerta da Euronics a soli 99,99€. Non perdere l’occasione di ottenere un’eccellente aspirapolvere con prestazioni superiori a un prezzo così conveniente. Clicca qui per approfittare dell’offerta e rendi la tua esperienza di pulizia domestica più facile e efficiente con la Beko VRT50121VR.

