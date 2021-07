Beko: nuova collaborazione con Dash per un pulito igienizzato

Dal 15 luglio fino al 30 agosto 2021 parte la Promozione “Pulito Igienizzato” di Beko e Dash. Scopriamo di cosa si tratta in questa news

Beko lancia una nuova promozione, che ha avuto inizio ieri, 15 luglio, fino al 30 agosto 2021. La promozione si chiamerà “Pulito Igienizzato”. Nasce dalla collaborazione di Beko con Dash e di seguito scopriremo di cosa si tratta.

Beko e Dash: “Pulito Igienizzato”

Beko, brand leader di elettrodomestici in Europa, ha scelto Dash e lancia un’interessante promozione se acquisterete una lavatrice Beko SteamCure. Queste lavatrici colgono dalla natura tutta la loro forza. Grazie all’impiego del vapore, è possibile eliminare il 99,9% degli allergeni e il 97,8% di batteri e funghi senza necessità di utilizzare temperature di lavaggio elevate.

Il vapore è anche ottimo per sconfiggere le macchie più ostinate e difficile da debellare. Il risultato? Igienizzazione profonda del bucato e meno tempo dedicato alla stiratura.

Come usufruire dell’offerta?

Beko ha scelto Dash e lancia una speciale promozione dedicato agli amanti del pulito igienizzato. Basterà registrarsi sul sito di Beko, nella sezione dedicata, dopo aver effettuato l’acquisto della lavatrice SteamCure, in uno dei punti vendita sul territorio italiano, San Marino, oppure online, e compilare i campi indicati. Riceverete quindi un anno di detersivo Dash All in 1 Pods in omaggio.

