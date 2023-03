Auguri papà: da Einova il regalo perfetto per una persona speciale

Qualunque sia il loro stile di vita è possibile accontentare ogni tipo di papà, dal business man all’appassionato di design

La giornata dedicata ai papà è il momento ideale per sorprendere una persona speciale con un prodotto tecnologico, innovativo ed elegante.

Sin dalla fondazione nel 2012, il team dell’innovativo brand di elettronica di consumo Einova ha progettato e brevettato prodotti innovativi, dal design ricercato e con tecnologie che puntano a un’elevata efficienza energetica.

Rendi felice il tuo papà con uno dei prodotti tech di Einova e scopri di seguito le promozioni attive.

Ecco la prima proposta: Laptop Power Bank

Il Power Bank per i più esigenti. Potente, leggero e compatto, grazie alle 3 porte USB permette di ricaricare contemporaneamente fino a 3 dispositivi, che siano smartphone, tablet, laptop o cuffie. Il power bank possiede 63W di potenza totale in uscita e 20.000mAh di capacità di batteria. Si può utilizzare ovunque: il suo design ergonomico con rivestimento in tela gli permette di essere morbido al tatto e allo stesso tempo idrorepellente e resistente agli urti e ai graffi. È il prodotto ideale per rimanere sempre connessi durante eventi e/o attività outdoor che richiedono energia e carica infinita. Il Laptop Power Bank è in sconto sul sito Einova del 15% fino al 18 marzo!

La seconda proposta è: Power Bar

Un wireless Power Bank unico nel suo genere. Power Bar ricarica fino a quattro dispositivi Apple contemporaneamente grazie a: due punti di ricarica wireless veloce Qi per iPhone e AirPods, un punto di ricarica magnetico per Apple Watch e una porta USB-C Power Delivery da 30 W, certificata USB-IF, per MacBook Air o iPad Pro. Il dispositivo è dotato della tecnologia di ricarica wireless brevettata da Eggtronic per ottenere l’esperienza di ricarica più veloce, sicura ed efficiente disponibile sul mercato. Per la Festa del Papà puoi trovarlo in sconto del 25% sul sito di Einova fino al 18 marzo.

L’ultima proposta, ma non per questo meno importante: Valet Tray

Il Valet Tray è un vassoio portaoggetti hi-tech con base di ricarica rapida wireless 10W certificata Qi. Con questo apparecchio è possibile ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente grazie anche alla porta USB-A e, allo stesso tempo, tenere a portata di mano tutti gli accessori preferiti nella parte adibita a vassoio. Il Valet Tray permette infatti di organizzare gli oggetti personali in un unico spazio e tenere la propria scrivania sempre in perfetto ordine. Grazie al rilievo rettangolare in superficie e alla luce LED, che indica quando la ricarica è attiva, posizionare correttamente lo smartphone per la ricarica wireless è estremamente facile. Il prodotto è disponibile in sconto del 20% sul sito di Einova fino al 18 marzo!

Cosa ne pensate di questi sconti? Fateci sapere la vostra nei commenti. Se siete alla ricerca di altre idee regalo per il vostro papà, vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra sezione dedicata.