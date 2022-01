Aufero Laser 2: imperdibile sconto sull’incisore laser

Ortur propone con un’incredibile sconto alcuni modelli del suo incisore Aufero Laser 2. Scopriamo insieme i prodotti e la relativa offerta

Se siete delle persone creative e vi piacerebbe poter creare delle incisioni personalizzate o qualche elemento decorativo per la vostra casa, un incisore laser potrebbe essere quello che fa al caso vostro. Lo sconto che Ortur sta proponendo sui suoi Aufero Laser 2 è sicuramente un’offerta che non potete lasciarvi sfuggire. Vediamo tutti i dettagli, i modelli interessati e lo sconto applicato.

Ecco Aufero Laser 2, l’incisore laser di Ortur in sconto

Questo incisore è rivolto agli utenti principianti che richiedono una dimensione di incisione abbastanza grande (massimo 390×390 mm). Grazie all’avanzata tecnologia della società è possibile ottenere una maggiore velocità di incisione e un effetto di incisione più stabile rispetto ad altri dispositivi della stessa fascia di prezzo. Fra i materiali che sarà possibile incidere troviamo: legno, bambù, cartone, plastica, pelle, PCB, ossido di alluminio e altro ancora.

L’incisione tuttavia non è il solo compito che riesce a svolgere questo dispositivo. Sarà infatti in grado di tagliare alcuni materiali per creare dei piccoli oggetti. Fra questi materiali troviamo: cartone, pelle, compensato da 6 mm, tavola di pino da 10 mm, alcune tavole di plastica e così via. Utilizzare questo dispositivo non sarà complicato, anzi. In nostro soccorso infatti troviamo l’utilissimo manuale di montaggio, tradotto in ben 10 lingue diverse, per assemblarlo velocemente e senza commettere errori.

Successivamente, quando passeremo alla fase di utilizzo, sarà possibile gestire l’incisore tramite l’apposito software. Qui troveremo dei file di prova che ci faranno muovere i primi passi. Inoltre sarà possibile trovare anche degli utili video tutorial a riguardo sulle pagine ufficiali. Ad aumentare ancora di più l’efficienza abbiamo il supporto completo per tutte le tipologie di file immagine più diffusi: JPG, JPEG, PNG, BMP, SVG, ecc.

La velocità massima di incisione può raggiungere i 15.000 mm/min quando si utilizza Aufero Laser 2 nell’incisione di modelli semplici e la velocità di incisione media è di 10.000 mm/min. Il tutto è possibile grazie alla scheda madre di controllo laser Ortur di nona generazione e al chip ESP32 con frequenza principale e velocità di calcolo più elevate. Anche il firmware di controllo laser Ortur nella versione 1.8 permette di ottimizzare l’algoritmo.

Il sistema e la struttura sono altamente compatibili con i quattro tipi di moduli laser. Questo ci permette di scegliere il modulo e gli accessori giusti in base alle nostre esigenze. L’incisore è in vendita sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 289,07 € per il modello LU2-2 e di 376,67 € per i modelli LU2-4 SF e LU2-4 LF. Tuttavia, tramite l’offerta valida fino alle 9:00 del 20 febbraio, sarà possibile acquistare questi modelli al rispettivo prezzo di 236,51 € e 324,11 €.

