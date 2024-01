Asus Zenbook Pro 15: OFFERTA SOTTILE E PERFORMANTE

Le grandi offerte non finoscono mai su Amazon! Oggi troviamo, ad un prezzo davvero scontato, in offerta l’Asus Zenbook Pro 15: un PC molto sottile e dalle alte prestazioni!

Le offerte sui Notebook sono tante e tanti sono i prodotti che vi consigliamo di acquistare, ma quello di cui parleremo oggi lo inseriremmo tranquillamente nella lista dei migliori notebook da comprare. Il prodotto che ci offre Amazon infatti è dell’Asus, una delle più grandi aziende al mondo. L’offerta di oggi è sull’Asus Zenbook Pro 15, un portatile estremamente sottile, elegante e allo stesso tempo altamente performante! Invece di 1.699 euro lo trovate a 1.249 euro, con un risparmio di 350 euro. Potete accedere all’offerta direttamente cliccando sul box di Amazon. Vediamo insieme le sue caratteristiche.

L’offerta sull’Asus Zenbook Pro 15: tutte le caratteristiche

Partiamo dal display touchscreen NanoEdge con risoluzione FHD OLED, circondato da cornici ultra sottili e un rapporto schermo-corpo dell’88%. Questo display ti regala un’esperienza visiva coinvolgente ed immersiva. Questo Zenbook utilizza i processori più recenti AMD Ryzen 7 5800HX e NVIDIA GeForce RTX 3050 che forniscono altissime prestazioni e uno storage ultraveloce con un SSD PCle 3.0 da 512 GB. I portatili ASUS OLED emettono il 70% in meno di luce blu nociva, grazie all’utilizzo di materiali organici speciali. Il sistema operativo è Windows 11, completamente reinventato e semplificato che ti permette di connetterti rapidamente ai tuoi cari, alle app, alle informazioni di cui hai bisogno e ai videogiochi. Il design di questo Asus Zenbook Pro 15 è elegante e professionale e si adatta per bene a qualsiasi ambiente in cui ti trovi, da casa tua, al tuo ufficio, o anche al parco. Il design di questo portatile ti permette di portarlo ovunque tu voglia e farà sempre la sua bella figura in qualsiasi situazione.

Se stessimo cercando un nuovo portatile da acquistare, sicuramente approfitteremmo dell’offerta sull’Asus Zonebook Pro 15. Cosa ne pensate? Vi piace questo portatile? Perché se fossimo al posto vostro e stessimo cercando un nuovo portatile, allora la nostra scelta ricadrebbe proprio su questo. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.