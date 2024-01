ASUS Vivobook: ecco la super offerta targata MediaWorld

E voi? Cosa ne pensate di questa straordiaria offerta ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Il display NanoEdge è chiaro e nitido. Offre ampi angoli di visione ed è certificato TÜV Rheinland per i bassi livelli di luce blu , riducendo il rischio di affaticamento degli occhi durante le maratone di visione. È presente un otturatore per la privacy integrato che scorre sopra la webcam per garantire una privacy istantanea, proteggendoti da occhi indiscreti. Vivobook F1502ZA-EJ1508W ti permette di essere sempre connesso . Ciò grazie alle sue porte I/O complete. C’è una porta USB-C 3.2 Gen 1, due porte USB 3.2 Gen 1 Type-A, una porta USB 2.0, un’uscita HDMI e un jack audio combo. Per collegare facilmente tutte le periferiche, i display e i proiettori in tuo possesso.

MediaWorld non smette mai di coccolare i propri clienti con le tante offerte sempre disponibili su una vasta scelta di prodotti, come hardware ed elettronica , Quest’oggi vi segnaliamo un incredibile sconto sull’ASUS Vivobook F1502ZA-EJ1508W. Questo notebook, presenta un processore Intel Core I5 1235U, schermo da 15,6 pollici, INTEL Iris Xe Graphics, memoria RAM da 16 GB e ben 512 GB di SSD. Da oggi, la versione Silver sarà disponibile a soli 599,00 euro invece di 799,00 euro.

