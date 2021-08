ASUS: inizia la Amazon Gaming Week con tante offerte

La Amazon Gaming Week è un’occasione d’oro per tutti gli appassionati che vogliono dare una svecchiata alla loro postazione con accessori e componenti di ultima generazione. Vediamo le migliori offerte di ASUS!

Su Amazon troviamo già numerose offerte attive in occasione della Gaming Week. Dopo un periodo di magra per via della crisi dei microchip che sta facendo lievitare i prezzi di GPU e CPU, forse questa potrebbe essere una bella occasione per rinnovare la propria postazione. E ASUS non si è lasciata sfuggire la possibilità di dare ai suoi clienti delle ottime offerte. Vediamo!

La Amazon Gaming Week di ASUS

Tra i prodotti in offerta per i gamer più appassionati troviamo ASUS RT-AX82U, la scelta vincente per i gamer: garantisce le connessioni di gioco in WiFi più veloci e fluide di sempre grazie al WiFi 6, arrivando fino a 5400 Mbps. È dotato di tecnologia estremamente avanzata, inclusa la Mobile Game Mode per un’esperienza di gaming senza lag e a bassa latenza. E poi le cuffie ROG Delta S, per immergersi completamente all’interno della sessione di gioco. Ecco tutte le offerte più interessanti!

Per questa occasione, sarà possibile usufruire di diversi sconti utili per rinnovare la propria postazione gaming e vivere un’esperienza di gioco ancora più immersiva. Le offerte saranno valide fino all’1 settembre 2021. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!