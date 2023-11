Aspirapolvere smart ECOVACS: sconti fino a 500€ questo Black Friday

Rispettando il principio “Joy of Order”, ECOVACS propone nuovamente sconti allettanti, fino a 500 euro, sui suoi robot aspirapolvere, lavapavimenti e altri pratici ausili domestici durante la Black Week, programmata dal 17 al 27 novembre

L’offerta mira a semplificare la ricerca di regali adeguati in vista delle festività natalizie. Nell’agitata routine quotidiana, spesso si dispone di poco tempo per affrontare compiti scomodi come la pulizia della casa, che includono l’uso dell’aspirapolvere, il lavaggio dei pavimenti o la pulizia delle finestre.

Di conseguenza, molte persone cercano soluzioni intelligenti e affidabili per rendere più agevoli tali attività, consentendo loro di dedicare più tempo a famiglia e hobby.

ECOVACS: sconti fino a 500€ per una casa sempre ordinata.

I robot aspirapolvere e lavapavimenti smart di ECOVACS emergono come una soluzione efficace, contribuendo a mantenere la casa in ordine e, a lungo termine, alleviando il carico di lavoro per i consumatori.

In definitiva, una casa pulita e organizzata non solo crea un ambiente piacevole, ma incide positivamente sulla qualità complessiva della vita, permettendo ai consumatori di rilassarsi con la certezza che la loro dimora è sempre nelle migliori condizioni.

Per coloro in cerca di una soluzione versatile, il DEEBOT X2 OMNI potrebbe risultare allettante durante la Black Week. In quanto prodotto di punta di ECOVACS, questo robot offre un’assistenza domestica praticamente automatizzata. Grazie alla nuova tecnologia di navigazione Dual-Laser LiDAR, questo robot intelligente naviga in modo efficiente tra gli ambienti, individuando con precisione mobili e persino gli ostacoli più piccoli, compresi gli angoli difficili da raggiungere, grazie al suo design angolare e compatto.

Con una potenza di aspirazione di 8.000 Pa, il DEEBOT X2 OMNI gestisce senza sforzo anche le particelle di sporco più minute. Al contempo, i panni rotanti assicurano che i pavimenti rimangano privi di macchie. La funzione intelligente di sollevamento automatico dei panni consente di alzarli fino a 15 mm non appena il DEEBOT X2 OMNI rileva la presenza di un tappeto.

Al ritorno alla stazione OMNI, i panni vengono accuratamente puliti con acqua calda e asciugati con aria calda.

ECOVACS DEEBOT X2 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Stazione Svuotamento/Lavaggio automatico, 8000Pa, Sottile Quadrato, Sollevamento Mop 15mm,Lavaggio Acqua Calda, Evitamento Ostacoli, YIKO NUOVO DESIGN SOTTILE A FORMA QUADRATA: Il nuovissimo design quadrato e compatto di DEEBOT X2 OMNI offre una pulizia completa e su misura per le esigenze quotidiane. Il design ribassato consente al robot di scivolare con facilità sotto divani e letti, pulendo le aree in cui si nasconde lo sporco. La nuova spazzola principale allungata aumenta l'efficienza del ciclo di pulizia del 19% rispetto a X1 OMNI

ECOVACS DEEBOT T20 OMNI: pulizia avanzata con tecnologia All-in-One.

DEEBOT T20 OMNI rappresenta l’ultima evoluzione nella serie T dei robot aspirapolvere e lavapavimenti di ECOVACS. Questo dispositivo è dotato della stazione All-in-One, caratterizzata dalla tecnologia di lavaggio ad acqua calda e dalla funzione di sollevamento automatico dei panni.

Ciò consente al DEEBOT T20 OMNI di eseguire una pulizia completa di pavimenti e tappeti in un’unica operazione, utilizzando l’acqua calda per eliminare lo sporco e i residui dai panni.

Con l’introduzione della nuova spazzola in gomma, il T20 OMNI offre condizioni ottimali per affrontare efficacemente anche lo sporco più ostinato, come i peli degli animali domestici. Per coloro che desiderano beneficiare della tecnologia avanzata di lavaggio ad acqua calda senza la necessità di questa funzione, il DEEBOT T20e OMNI rappresenta un valido assistente domestico.

ECOVACS DEEBOT T20e OMNI Robot Aspirapolvere, 6000Pa Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, 9mm Sollevamento Mop, Stazione All-in-one, Evitamento Ostacoli 3D, Funziona con Alexa/APP 【POTENTE SOLUZIONE DI PULIZIA ALL-IN-ONE】 Grazie al sistema OZMO Turbo 2.0 con panno rotante, che vanta un'enorme potenza di aspirazione di 6000Pa, DEEBOT offre un'esperienza di pulizia profonda, persino negli angoli; la stazione OMNI All-in-One migliora la pulizia con una soluzione a mani libere di ultima generazione.

ECOVACS WINBOT W1 PRO: per una visione cristallina.

Il WINBOT W1 PRO di ECOVACS è progettato per effettuare la pulizia delle superfici vetrate. Con un meccanismo di tenuta ottimizzato e una rilevazione intelligente dei bordi, assicura finestre senza aloni, anche su ampie aree. Durante la Black Week, accesso a offerte interessanti su vari aiutanti domestici ECOVACS.

Il GOAT G1, un innovativo robot tosaerba senza fili, rivoluziona il taglio autonomo del prato. Per coloro che sono nuovi al mondo dei robot aspirapolvere, il DEEBOT N8 BLACK è un’opzione ideale. Per un miglioramento leggero, c’è il DEEBOT N8 BLACK + AES, che include una stazione di aspirazione automatica.

Le famiglie possono beneficiare del DEEBOT N10 PLUS, un affidabile aiutante domestico che esegue aspirazione e lavaggio. Inoltre, durante la Black Week, ci sono offerte vantaggiose su modelli come il DEEBOT T9 AIVI e altri della Serie T di ECOVACS.

