Aspirapolvere senza filo Samsung Jet 75 Premium VS20T7538T5 a soli 309,99€

MediaWorld propone un’offerta imperdibile per l’aspirapolvere senza filo Samsung Jet 75 Premium VS20T7538T5, un aspirapolvere potente e versatile che offre una pulizia profonda di tutti i tipi di pavimenti

Fino al 31 ottobre 2023, il prezzo del dispositivo è scontato del 57%, passando da 699,00€ a soli 309,99€.

Samsung Jet 75 Premium VS20T7538T5 è un aspirapolvere senza filo che offre una potenza di aspirazione fino a 200 W, grazie al motore digitale inverter. Il sistema di filtraggio HEPA a 5 strati trattiene fino al 99,999% della micro-polvere, compresi gli allergeni e le particelle più piccole (polline o muffa).

Scopriamo insieme l’offerta della Samsung Jet 75

L’aspirapolvere è dotato di 6 accessori, tra cui una spazzola motorizzata per pavimenti duri e morbidi, una bocchetta per fessure, una spazzola per mobili e una spazzola per divani. È inoltre dotato di un contenitore per la polvere da 0,8 litri, facilmente svuotabile.

Samsung Jet 75 Premium VS20T7538T5 è un aspirapolvere senza filo leggero e maneggevole, facile da utilizzare anche negli spazi più stretti. È inoltre dotato di un’autonomia fino a 60 minuti, che consente di pulire l’intera casa senza interruzioni.

Se stai cercando un aspirapolvere senza filo potente, versatile e facile da utilizzare, l’aspirapolvere senza filo Samsung Jet 75 Premium VS20T7538T5 è la scelta giusta per te. Con questa offerta, puoi acquistarlo a un prezzo davvero speciale.

Offerta valida fino al 31 ottobre 2023.

Prezzo scontato: 309,99€

Prezzo di listino: 699,00€

Sconto: 57%

Specifiche tecniche:

Potenza di aspirazione: 200 W

Sistema di filtraggio HEPA a 5 strati

Autonomia fino a 60 minuti

Contenitore per la polvere da 0,8 litri

6 accessori inclusi

Caratteristiche:

Aspirapolvere senza filo

Potente e versatile

Facile da utilizzare

Autonomia fino a 60 minuti

Contenitore per la polvere facilmente svuotabile

L’aspirapolvere senza filo Samsung Jet 75 Premium VS20T7538T5 è un’ottima scelta per chi cerca un aspirapolvere potente, versatile e facile da utilizzare. Con questa offerta, è possibile acquistarlo a un prezzo davvero speciale.

