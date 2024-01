Aspirapolvere senza filo Dyson V11: offerta imperdibile su Unieuro!

Unieuro è davvero uscita fuori di testa! Non puoi assolutamente perderti questa pazzesca offerta sull’aspirapolvere senza filo V11 della Dyson, scontata ad un prezzo davvero folle e senza la minima ombra di dubbio incredibile! Offerta disponibile fino al 17 gennaio con il FUORITUTTO!

Unieuro è davvero decisa a lasciare il segno sul mercato in questo periodo di grandi offerte per la campagna FUORITUTTO! Oltre alla friggitrice ad aria della Moulinex (la puoi trovare cliccando qui), Unieuro ha messo, in questa offerta imperdibile, l’aspirapolvere senza filo V11 della Dyson! Tutte le fino relative all’azienda puoi leggerle a questo indirizzo, ma possiamo anticiparti che l’azienda è specializzata in aspirapolveri. Unieuro non è mica nata ieri, infatti questo è uno dei migliori aspirapolveri in circolazione, perfetto per la pulizia della casa! Vediamo insieme quali sono le caratteristiche che rendono questo aspirapolvere degno di tale nome.

Pulire e facile con l’aspirapolvere senza filo V11 Dyson Fluffy in offerta!

Pulire la tua casa eliminando ogni presenza di polvere non è mai stato così facile! Questo aspirapolvere Dyson Fluffy ha un tipo di pulizia secco, estremamente flessibile e facile da guidare sui pavimenti della tua casa. Il metodo di pulizia dell’aspirapolvere è ciclonico, è estremamente dinamico, facile da impugnare e maneggiare! La polvere non avrà scampo in nessun angolo della casa, grazie alla sua pieghevolezza in grado di infilarsi negli angoli più ristretti e difficili da ripulire. L’aspirapolvere non ha alcun sacchetto, quindi non ha bisogno di essere svuotato e ripulito. L’aspirapolvere è disponibile in colore nichel e rosso, la capacitò di aspirazione è di 0,54 L. Funziona con una batteria che ha un’autonomia di 60 minuti, mentre il tempo di ricarica gira all’incirca sulle 4,5 ore. Pensa che il peso è di soli 2,76 kg, quindi non è per niente ingombrante o pesante da impugnare e puoi utilizzarlo dove vuoi! Infine ha una larghezza di 1248 mm e una profondità di 250 mm. Oggi questo aspirapolvere è in sconto di 200 euro! Ben 399 euro invece di 599!

Un’offerta molto interessante, non trovi? Specie per l’enorme risparmio che puoi fare! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre fantastiche offerte!