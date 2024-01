Aspirapolvere senza fili Samsung: OFFERTA TURBO di Amazon

Gli aspirapolveri sono i migliori amici della casa come il cane è il migliore amico dell’uomo e questo Amazon lo sa bene: oggi troviamo in offerta l’aspirapolvere senza fili della Samsung ad un prezzo davvero conveniente

Amazon vuole bene sia a noi che alla nostra casa, tenendo molto alla pulizia e all’ordine. Lo dimostra con l’offerta sull’aspirapolvere senza fili della Samsung. Sì, questa potrebbe essere una novità per quelli che sono abituati a prendere prodotti Samsung nel reparto tv o nel reparto smartphone, ma questo aspirapolvere non fa da alcuna eccezione ed è davvero ottimo, uno dei migliori aspirapolvere senza filo che si possa trovare in circolazione. Andiamo a vedere insieme le caratteristiche e perché acquistarlo. Oggi lo si trova a 218,68 euro invece di 299 euro, c’è un risparmio di 80 euro! Trovate l’offerta cliccando direttamente sul box Amazon qui sotto.

Offerta turbastica sull’aspirapolvere senza filo Samsung

Questo aspirapolvere ha una potenza di 150 W, con ben 40 minuti di autonomia ed è inclusa anche la spazzola Turbo Action. Il filtro per polveri cattura fino al 99,9% di micropolvere, inclusi gli allergeni e le particelle più piccole come il polline o la muffa. Come accennato, la batteria ad alta capacità di 2000 mAh ha un’autonomia di 40 minuti, ma se hai bisogno di più tempo puoi sostituire facilmente e in tempi rapidi la batteria con un’altra. La spazzola Turbo Action rimuove ogni tipo di sporcizia, tra capelli e polvere sottile intrappolati nei tappeti e sui pavimenti. Le setole entrano in profondità sul materiale dei tappeti e delle fenditure per una pulizia molto più completa, cattura anche le particelle più sottili e invisibili a occhio nudo. Per ricaricare la batteria dell’aspirapolvere, basta che lo riponi nella base apposita. Il supporto si adatta a qualsiasi spazio e, per renderlo meno ingombrante, potete anche montarlo sulla parete.

L’offerta dell’aspirapolvere senza filo della Samsung ci sembra davvero imperdibile, specie per chi ama la potenza e allo stesso tempo vuole muoversi liberamente senza limiti. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro!