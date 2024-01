Aspirapolvere senza fili Hoover: 100 EURO IN MENO su Amazon!

Pulire casa non è mai stato più semplice e pratico di così! Amazon ha messo in sconto di 100 euro il nuovo aspirapolvere senza fili della Hoover, per una pulizia della casa pratica e leggera!

Pulire casa può essere impegnativo e faticoso, per cui un aspirapolvere pesante e ingombrante può rendere la pulizia della casa ancora più complicato. Siete d’accordo? Molto bene, perché abbiamo la soluzione per voi! L’azienda americana, la Hoover, specializzata proprio nella pulizia e nella cura dei pavimenti, che si trova tra i top degli elettrodomestici per pulire, ha messo in sconto di 100 euro su Amazon questo aspirapolvere senza fili. Questo aspirapolvere rientra tra i più consigliati all’acquisto per via della sua manovrabilità, praticità e soprattutto la sua leggerezza. Pensate, infatti, che quest’aspirapolvere senza fili di casa Hoover pesa solamente 1,5 chili! Finalmente potrete ripulire la vostra casa dalla polvere con molta più facilità e leggerezza! Per non parlare dell’assenza di fili, il che rende molto meno ingombrante l’aspirapolvere, e la batteria che si ricarica in sole 2,5 ore! Insomma, un aspirapolvere più pratico di così…

Hoover ci dà in offerta l’aspirapolvere senza fili più pratico di sempre

Altra cosa non da poco di questo aspirapolvere senza fili è che è adatto per chi ama gli animali, infatti il rumore che genera è molto leggero, con una potenza di aspirazione di soli 75 AW, così che, quando dovrete pulire casa, il vostro amico a quattro zampe potrà rimanere tranquillo senza troppi fastidi, che spesso prova con il suo udito molto sensibile. Questo aspirapolvere non infastidirà il vostro animale da compagnia, è anche autoportante e ha un mini ugello turbo con una suola regolabile e rullo di velluto rimovibile, per facilitare la rimozione dei peli del vostro animale domestico.

Tra le componenti incluse c’è la batteria agli ioni di litio da 22 V. e un ugello motorizzato con rullo Intense-Floor e rullo Deep Care. La batteria carica permette inoltre un’autonomia di 45 minuti, per pulire casa in tutta tranquillità, senza considerare poi l’adattabilità a ogni tipo di pavimento grazie al rullo che si prende cura del parquet e gli accessori extra: spazzola motorizzata, mini turbo spazzola, filtro pre motore extra, bocchetta per fessure e spazzola a pennello.

Insomma, se vuoi pulire casa con la massima tranquillità, ma soprattutto con tanta praticità, versatilità ed efficienza nel caso abbiate un animale domestico, non potete assolutamente farvi sfuggire quest’offerta dell’aspirapolvere senza fili della Hoover! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte interessanti su aspirapolveri, smartphone, pc, tablet e molto altro!