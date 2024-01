Aspirapolvere Rowenta RO2981: offerta per gli amanti del silenzio

Non c’è niente di meglio che ripulire la propria casa dalla polvere con un macchinario potente ed efficace, o forse no? Perché non usare piuttosto un aspirapolvere sì potente ed efficace, ma anche molto silenzioso? Questo è quello che possiamo avere con l’offerta sull’Aspirapolvere Rowenta RO2981 che troviamo su Amazon

La Rowenta è diventata una delle aziende più amate da Amazon, infatti abbiamo scritto già un articolo su un’altra offerta di un loro prodotto, ovvero l’aspirapolvere Rowenta RO7451 che trovi qui. D’altro canto, non possiamo biasimare Amazon, Rowenta è uno dei maestri del settore elettrodomestici, i suoi aspirapolveri sono davvero efficaci ma anche molto silenziosi e l’aspirapolvere Rowenta 202981, oggi in offerta a 99,99 euro invece di 132,78 euro, non è da meno. Vediamo insieme quali sono le sue funzioni e perché consigliamo l’acquisto di questo aspirapolvere.

L’offerta sull’aspirapolvere Rowenta 2981 per pulire in silenzio

Con l‘aspirapolvere a traino Rowenta Swift Power Cyclonic potrai pulire la tua casa in maniera profonda in un design compatto. Questo aspirapolvere ha una tecnologia ciclonica talmente potente da riuscire a produrre un livello di separazione di aria e polvere davvero elevato, con delle prestazioni di pulizia al top e risultati di lunga durata. La spazzola di aspirazione ad alta efficienza e il motore Efftech, ideale anche per i pavimenti duri, assicurano una pulizia molto approfondita e ti lasceranno in un ambiente pulito, tutto questo grazie alla scorrevolezza elevata che ti permette di pulire casa senza il minimo sforzo. Questo aspirapolvere, inoltre, è senza sacco, per la massima praticità e per degli ottimi risultati di pulizia.

Un’altra cosa che rende questo aspirapolvere degno di nota è il suo design compatto maneggevole e ultra leggero (pesa solo 5kg), ideale per spazi limitati. Con questo potrai pulire casa al massimo della comodità. Ha anche un filtro ad alta efficienza, infatti il Rowenta 2981 filtra il 99,98% della polvere. Il tubo telescopico è flessibile e intuitivo, in modo tale da poterlo muovere liberamente e rendere la pulizia ancora più facile. Il contenitore della polvere è facile da svuotare e pulire e infine c’è un cavo di 7,6 m che ti permette di allungarti molto senza dover staccare la spina. Nella confezione sono inclusi 5 accessori: spazzola pavimento, spazzola parquet, mini spazzola motorizzata, bocchetta per imbottiti e bocchetta lancia piatta.

Diremmo che questi sono tutti validi motivi per approfittare dell’offerta sull’aspirapolvere Rowenta 2981. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte sugli elettrodomestici e molto altro.