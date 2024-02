Aspirapolvere robot Ecovacs T10, offerta per una pulizia smart

In un momento come questo dove si festeggia molto, serve fare un po’ di pulizia, e per pulire il macello che si crea dopo questi festeggiamenti ci pensa Amazon con l’offerta sull’aspirapolvere robot Ecovacs T10!

In questo periodo dell’anno i festeggiamenti sono tanti, tra coriandoli, fili decorativi, palloncini e chi più ne ha, più ne metta, un bell’aspirapolvere robot è ciò che serve per facilitare le pulizie. Fortuna che ci pensa Amazon con l’offerta sull’aspirapolvere robot Ecovacs Robotics T10 Plus, un gioiellino di alta qualità, che ci sentiremmo assolutamente di inserire nella lista dei migliori aspirapolvere robot da acquistare. Oggi lo troviamo in offerta a 399 euro invece di 449. L’offerta la trovate cliccando sul box Amazon qui sotto.

(in offerta su amazon.it) ECOVACS ROBOTICS T10 Plus Robot Aspirapolvere Con Lavapavimenti E Stazione Con Svuotamento Automatico 3000 Pa, Bianco 【Stazione con svuotamento automatico altamente efficiente】: la potenza di aspirazione della stazione di svuotamento è in grado di attirare con molta efficacia polvere, capelli e altre particelle di sporco nel sacchetto della polvere. Sacchetto di raccolta polvere monouso da 3.2L completamente sigillato che può essere usato senza necessità di svuotarlo anche per 60 giorni, risparmiando il lavoro manuale.

Caratteristiche dell’aspirapolvere robot Ecovacs T10 Plus in offerta

La potenza di aspirazione di questo robot è in grado di attirare con molta efficacia polvere, capelli e altre particelle di sporco nel sacchetto della polvere. Questo sacchetto ha una capienza di 3,2 L ed è completamente sigillato e lo potete usare senza svuotarlo anche per 60 giorni. L’Ecovacs T10 Plus è in grado di identificare con precisione 18 tipi di ostacoli, tra calze, scarpe, cavi, sedie a forma di U e tanto altro, grazie alla fotocamera 960P che identifica scene statiche e scatta immagini con un’ottima definizione, anche in semioscurità.

Inoltre, con la tecnologia SLAM aggiornata TrueMapping 2.0, il robot aspirapolvere pulisce la casa 10 volte più velocemente ed è 4 volte più preciso nel rilevare oggetti. Con l’app Ecovacs può mappare automaticamente 3+1 piani e salvare 3 mappe di case 2D. Infine ha una potenza di aspirazione da 3000Pa e un sistema di lavaggio oscillante OZMO Pro 3.0, 600 vibrazioni ad alta frequenza e 3 livelli personalizzati per una pulizia efficace. Per finire in bellezza, la batteria ha una capacità di 5200mAh che lo porta a durare anche 260 minuti ed è adatto a diversi tipi di pavimento.

Un robot aspirapolvere davvero di ottima qualità che vi consigliamo di acquistare. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.