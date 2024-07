Aspirapolvere robot Dreame L10S Pro: pulizia offerta da Amazon

In un periodo dell’anno così stancante come l’estate fare le faccende di casa è molto più difficile ed estenuante. Per questo ci aiuta Amazon con l’offerta sull’aspirapolvere robot Dreame L10S Pro

Ci sono tanti modi per ridurre la fatica e in un momento così caldo dell’anno come quello dell’estate, dove le energie mancano e ogni cosa diventa molto più difficile e pesante da fare, una mano ci farebbe molto comodo. Per questo ci aiuta Dreame Technology, che ci sta dando un’occasione da non lasciarsi scappare. Prima ti rimandiamo a questo articolo che spiega perché conviene comprare un robot aspirapolvere. Detto ciò, ti avvisiamo che puoi trovare in offerta su Amazon l’aspirapolvere robot Dreame L10S Pro ad un prezzo unico: parliamo di soli 379 euro invece di 449 euro, per un risparmio di ben 70 euro.

Elimina con facilità peli, sporco e residui: il sistema Vormax garantisce 7.000 Pa di aspirazione per una pulizia senza sforzo. Il sistema di lavaggio DuoScrub pulisce in profondità: ottieni una pulizia precisa con i due moci rotanti ad alta velocità e il serbatoio da 300 ml, che agiscono con efficacia contro le macchie. Il sollevamento intelligente dei moci mantiene tappeti e moquette asciutti: L10s Pro Gen 2 solleva i moci di 7 mm per evitare tappeti e moquette.



Rilevamento degli ostacoli preciso per una pulizia intelligente: il sistema di rilevamento intelligente di L10s Pro Gen 2 evita i potenziali ostacoli, come le scarpe, aggirandoli e pulendo intorno.

Una funzione davvero molto utile, specie se in casa ci sono scarpe, mobili e altri ostacoli sparsi per tutta la casa. L’aspirapolvere non andrà a sbattere da nessuna parte e pulirà la tua casa nella sua più totale autonomia

