Aspirapolvere robot Conga: in offerta il migliore amico della casa!

Oggi Unieuro vuole aprire nuovi orizzonti con un’offerta su questo aspirapolvere robot Conga della Cecotec, un nuovo gioiellino di un’azienda di elettrodomestici emergente che si sta facendo conoscere proprio grazie a questo simpatico robot che pulisce le nostre case

Gli aspirapolvere robot sono il degno sostituto dell’aspirapolvere classica, poiché, invece di occuparci noi della fatica della pulizia della casa, ci penserà direttamente il nostro piccolo robot di fiducia ad eliminare la sporcizia che ci ritroviamo nelle nostre case. Questo aspirapolvere robot Conga, in offerta su Unieuro, è un nuovo gioiellino, che ha delle caratteristiche che non hanno nulla da invidiare perfino ai migliori aspirapolvere robot che trovi cliccando qui. La Cecotec, come abbiamo detto, è un’azienda spagnola emergente, con sede a Valencia, che si sta facendo conoscere proprio per l’aspirapolvere robot Conga. Vediamo insieme le caratteristiche di questo robot e capiamo perché l’azienda sta avendo successo grazie a lui. Oggi il Conga è in sconto di 50 euro, ovvero 299,90 euro invece di 349,90 euro. Puoi trovare l’offerta cliccando qui.

Conga Home Genesis, l’aspirapolvere robot è la fortuna di Cecotec

Come molti aspirapolvere robot, il Conga Home Genesis funziona con dei sacchetti per la polvere, per contenere lo sporco che il robot raccoglie in giro per la casa. Parlando del design, questo aspirapolvere è molto elegante, di un colore nero con una superficie lucida, per dare quel tocco di un’eleganza semplice e piacevole da guardare. La forma rotonda agevola il tutto donando più graziosità all’aspirapolvere. L’Home Genesis ha anche una grande capacità: può contenere fino a 2 L di polvere, quindi ha la sua piena autonomia prima che si riempa.

Troviamo integrata la stazione di ricarica, in cui l’aspirapolvere si va a rintanare una volta finito il suo lavoro. Parlando delle spazzole, il robot è munito di una spazzola a rullo e una spazzola laterale, per dare una pulizia totale al pavimento. Perfino la batteria si fa rispettare, con 2600 mAh che permette di avere una durata di autonomia di 110 minuti. Questo aspirapolvere robot non solo funziona, ma sa fare bene il suo lavoro e, prima di metterci mano, funzionerà da solo per un bel po’ di tempo, come dovrebbe fare ogni aspirapolvere robot che si rispetti.

Cecotec sta crescendo proprio grazie a questo aspirapolvere robot Conga, ora in offerta su Unieuro. Analizzando le sue caratteristiche, diremmo che è anche comprensibile, questo potrebbe essere uno dei migliori sul mercato! Lo comprerai? Faccelo sapere con un bel commento! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro!