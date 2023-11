Arriva il Black Friday: offerte pazzesche sugli elettrodomestici

L’Amazon Black Friday sta per arrivare: dal 17 al 27 novembre decine di migliaia offerte sugli elettrodomestici da non farsi scappare

Amazon annuncia l’inizio del Black Friday, con più offerte che mai, disponibili a partire dal venerdì 17 fino al 27 novembre. I clienti Amazon potranno trovare e godere di decine di migliaia di offerte imperdibili su moltissimi prodotti. Tra questi le migliori idee regalo in tutte le categorie, come per gli articoli per la casa e la cucina. Di seguito vi mostreremo una carrellata di prodotti in offerta da non farsi scappare.

Amazon Black Friday: le migliori offerte sugli elettrodomestici

Tra i migliori prodotti per la casa e la cucina disponibili a prezzi scontati per questo periodo troviamo:

L’Ariete Airy Fryer Digital 4616. ottima friggitrice ad Aria con capienza di 3,5 litri, con timer da 60 minuti e display LCD e Touchscreen. Offre ben 7 diverse modalità di cottura, con una temperatura massima di 200° C. Disponibile in offerta ad un prezzo scontato del 46%

La Friggitrice ad Aria Moulinex, con capacità di 8.3 litri e Dual Easy Fry con Doppio Cestello XXL. L’ideale per tutta la Famiglia, con ben 7 programmi di cottura e con tecnologia Extra Crisp. Disponibile in offerta ad un prezzo scontato del 48%.

Le altre offerte

Midea NDK20-21AE. La stufetta elettrica a basso consumo, con termoconvettore Elettric Slim e termostato regolabile. Con 2000W e ben 3 livelli di potenza, questo prodotto resta silenzioso e funzionale in ogni occasione. Disponibile in offerta ad un prezzo scontato del 58%

Sfornatutto De’Longhi EO20792, Un forno elettrico con capacità di 20L. Offre ben 7 funzioni di cottura, timer e modalità “Friggitrice ad Aria”. Con luce interna, è dotato di griglia, leccarda e spiedo girarrosto. Disponibile in offerta ad un prezzo scontato del 31%.

De’Longhi Sfornatutto Chef EO34302. Un forno elettrico ventilato con 5 livelli di Cottura e capacità di 34L. Presenta anche la modalità “Friggitrice ad Aria”, con impostazioni di temperatura dagli 80 ai 230°C e timer 120′. Al suo interno include una teglia ed una griglia.

E voi? Cosa ne pensate di queste strepitose offerte per il Black Friday? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).