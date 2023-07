Apple Watch SE GPS 40mm: ottimo sconto da Unieuro

Ottimo sconto da Unieuro in volantino, parliamo dell’Apple Watch SE GPS 40mm, scopriamo insieme perché è il watch definitivo

L'Apple Watch SE GPS 40mm è attualmente in offerta imperdibile nel volantino di Unieuro.

Caratteristiche tecniche | Apple Watch SE GPS 40mm in sconto

L’Apple Watch SE GPS 40mm è un sofisticato orologio intelligente caratterizzato da un design elegante e funzionalità all’avanguardia. Con altoparlanti incorporati, touchscreen, e-mail, SMS e molte altre opzioni di connettività, questo smartwatch offre una vasta gamma di funzioni. Le sue caratteristiche di protezione, come la resistenza all’acqua fino a 50 metri, lo rendono adatto anche per l’uso subacqueo. Il dispositivo è dotato di cardiofrequenzimetro, GPS, Glonass e offre prestazioni potenti grazie al processore S8 e 32GB di memoria flash. La batteria agli ioni di litio assicura un’autonomia di 18 ore e supporta la ricarica wireless. Compatibile con iOS, offre connettività tramite Bluetooth e Wi-Fi, nonché NFC per i pagamenti. Il design raffinato, la cinturino rimovibile e il materiale resistente completano le sue impressionanti caratteristiche tecniche. In breve, l’Apple Watch SE GPS 40mm è un orologio intelligente di alto livello, perfetto per chi cerca funzionalità, stile e prestazioni avanzate.

Approfitta dell’offerta! | Apple Watch SE GPS 40mm in sconto

L'Apple Watch SE GPS 40mm è disponibile in offerta esclusiva presso Unieuro, a soli 279€!

