APPLE iPad Mini è in offerta su Mediaworld!

Su Mediaworld potete trovare in offerta il modello 2021 di APPLE iPad Mini, scopriamo insieme tutti i dettagli

L’Apple iPad Mini è in offerta speciale su Mediaworld. Questo straordinario dispositivo vanta un design studiato con cura, con un display edge-to-edge da 8,3 pollici, bordi sottili ed eleganti angoli arrotondati che catturano l’attenzione ovunque ti trovi.

Tra le tantissime peculiarità abbiamo l’integrazione del Touch ID nel tasto superiore rende l’autenticazione ancora più semplice e sicura, consentendoti di sbloccare l’iPad e effettuare pagamenti in modo sicuro.

Sotto il cofano, l’iPad Mini è alimentato dal potente chip A15 Bionic, che offre prestazioni straordinarie. Puoi gestire facilmente una varietà di attività, dalla fotografia avanzata all’uso di app sofisticate, grazie a questa potenza compatta.

La fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP sul retro del dispositivo cattura immagini nitide e brillanti, mentre il processore ISP nel chip A15 Bionic migliora la qualità delle immagini con la tecnologia Smart HDR 3.

Inoltre, grazie a iPadOS, puoi sfruttare al massimo tutte le sue funzionalità in modo intuitivo, con gesti Multi-Touch, la possibilità di utilizzare più app contemporaneamente e la capacità di scrivere a mano in qualsiasi campo di testo.

Nonostante le dimensioni compatte, l’iPad Mini è in grado di affrontare scenari diversi, dalle sessioni di allenamento in streaming ai compiti di sicurezza a bordo degli aerei. E grazie alla vasta gamma di app disponibili per iPad, troverai sempre una soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Non perdere l’opportunità di acquistare questo straordinario dispositivo ad un prezzo vantaggioso su Mediaworld.

