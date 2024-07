Apple iPad Air 11″ con processore M2: scontato su Amazon

Se cercate un buon tablet con cui fare tutto (o quasi), Apple iPad Air da 11 pollici potrebbe fare al caso vostro: potente, versatile e facile da trasportare. Scopriamo qualche dettagli in più!

Tra i prodotti della casa di Cupertino, probabilmente iPad è quello più peculiare perché ancora ad oggi la concorrenza non è riuscita nemmeno ad avvicinarsi alle opportunità che offre il tablet di Apple. Da quando è stato rilasciato iPadOS, ovvero un sistema operativo pensato appositamente per essere utilizzato su un tablet, ci siamo ritrovato con un prodotto quasi perfetto. Può fare quasi tutte le cose che fa un PC, ma è leggerissimo e sempre pronto all’uso. Un ottimo connubio tra praticità e produttività. Sicuramente Apple iPad Air è il prodotto più accessibile tra le varie versione che offre questa opportunità.

Apple iPad Air 11″ con processore M2: non vi servirà altro

Un prodotto così versatile e potente, in genere può soddisfare gran parte delle esigenze dell’utente medio. Il processore M2 mette a disposizione una CPU a 8 core, una GPU con 9 core e una NPU da 16 core. Un hardware di tutto rispetto, anche se un po’ meno potente rispetto al processore M4 montato sulla versione Pro. Ma, a parte qualche raro caso di utilizzo molto pesante, non noterete enormi differenze. La memoria interna può arrivare fino ad 1 TB, quindi tantissimo spazio anche per chi lo vuole utilizzare quotidianamente per lavoro.

Abbiamo poi una fotocamera posteriore da 12 MP, utile ad esempio per scansionare i documenti e un display Liquid Retina con tecnologia True Tone e anti-riflesso per garantire colori fedeli e una buona visibilità. Molto utile anche la fotocamere interna, sempre da 12 MP, e i due microfoni che permettono di effettuare videochiamate con estrema facilità. Ovviamente abbiamo la compatibilità con Apple Pencil Pro per prendere appunti e designare, e con Magic Keyboard per utilizzarlo come un vero e proprio laptop.

Apple iPad scontato su Amazon

Su Amazon è attiva un’offerta in questi giorni che vi permette di acquistare Apple iPad Air 11″ con processore M2 ad un prezzo favorevole, grazie ad uno bello sconticino che porta il prezzo della versione 128 GB sotto i 700 euro. Può sembrare comunque un prezzo alto, ma è difficile trovare un prodotto così curato, sia dal punto di vista hardware che software. Inoltre teniamo conto che si tratta di un prodotto uscito pochi mesi fa sul mercato. Quindi ci sentiamo di dire che ne vale la pena se siete in cerca di un buon tablet. Potete accedere all’offerta direttamente dal box qui sotto. Dalla sezione offerte è tutto, continuate a seguirci!