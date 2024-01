Apple AirPods: offerta su Amazon da non lasciarsi sfuggire

Apple AirPods in offerta attualmente su Amazon. Andiamo a scoprire nel dettaglio le caratteristiche, il design e le funzionalità di questi auricolari di terza generazione

Gli AirPods di terza generazione di Apple offrono dei miglioramenti notevoli. La batteria è di maggiore durata, i driver audio sono aggiornati e migliorati, che si riflette sull’audio spaziale. Questi auricolari sono perfettamente compatibili con l’ecosistema Apple. Hanno subito alcune modifiche al design, e ora assomigliano più agli AirPods Pro rispetto ai loro predecessori. Proprio come le versioni precedenti, sono disponibili solo in bianco, con Apple che ha mantenuto la forma familiare dello stelo, ma in questo caso più corto del 33%. Gli auricolari utilizzano il rientro del sensore di forza (presente anche sugli AirPods Pro) per i controlli touch e sono classificati IPX4, il che vuol dire che sono adatti per la palestra e sopravvivranno a qualsiasi caduta. Per quanto riguarda i controlli touch, funzionano veramente bene.

Apple AirPods: offerta da non perdere su Amazon

Il suono prodotto dagli AirPods è davvero buono. Apple ha sviluppato un nuovo driver audio che rende l’audio più ampio e completo rispetto agli AirPods di seconda generazione. L’audio spaziale dà il meglio di sé quando si guardano film e video. L’audio direzionale e il rilevamento della testa creano l’illusione del suono surround ed è efficace. La cosa migliore degli AirPods è la loro compatibilità con altri dispositivi Apple. Se possiedi altri dispositivi Apple, come un iPhone o iPad, gli AirPods possono passare senza problemi da un dispositivo all’altro: una funzione davvero fantastica.

Per quanto riguarda l’autonomia, gli auricolari vantano sei ore di utilizzo continuo e 30 ore se si includono le cariche all’interno della custodia. La ricarica degli AirPods avviene tramite la porta Lightning sulla custodia, ma supportano anche la ricarica wireless Qi. Tuttavia non sono compatibili con la ricarica sul retro dell’iPhone. Attualmente, gli Apple AirPods sono in offerta su Amazon: costo 189 euro anziché 199 euro (sconto del 5%), cliccate nel box qua sotto per maggiori informazioni!

(in offerta su amazon.it) Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ Audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa per metterti al centro della musica

