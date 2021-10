Amazon Stay Connected Week: vediamo le offerte di Asus

La Amazon Stay Connected Week è iniziata da poco e già si possono notare offerte e sconti su tanti prodotti Asus. Scopriamoli insieme

Che voi abbiate una postazione da gaming o una da lavoro non fa differenza. Ogni tanto bisogna innovarsi e aggiornare componenti e periferiche per ottenere sempre il massimo delle prestazioni. Tuttavia non sempre è possibile farlo a causa del prezzo elevato di questi elementi. Ecco perché l’Amazon Stay Connected Week può essere l’occasione ideale per svecchiare la vostra postazione e Asus scende in campo con moltissime offerte che potrete sfruttare. Vediamo più da vicino cosa ci propone l’azienda con sede a Taipei.

Ecco le offerte Asus per l’Amazon Stay Connected Week

Se avete una postazione da gaming e avete voglia di sostituire la vostra tastiera, ma non avete abbastanza spazio sulla scrivania, la scelta ideale potrebbe essere la ROG Falchion. Questa infatti è una tastiera meccanica wireless con dimensioni veramente ridotte. Stiamo parlando infatti di 305 x 101 x 38 mm, per un totale di soli 68 tasti. È dotata di switch Cherry MX di fabbricazione tedesca per una pressione precisa e tattile dei tasti, con una durata della batteria di 450 ore e illuminazione wireless Aura Sync RGB.

Dispone inoltre della compatibilità con il software Armory Crate per una maggiore personalizzazione durante l’utilizzo. Insomma, un bel gioiellino se siete disposti a scendere a compromessi con l’assenza del tastierino numerico. Con lo sconto del 23% potrete acquistare la ROG Falchion a soli 129,99 € o in 5 comode rate da 26 €.

Se invece volete sfruttare a pieno la vostra linea Internet in tutta sicurezza la scelta ricade per forza sul router ROG Rapture GT-AC2900. È dotato di un acceleratore per videogiochi a tre livelli per ottimizzare i pacchetti durante le partite online dal PC al server di gioco. Grazie alla sua pedana di ultima generazione potrete montare il GT-AC2900 sia su tavolo che a parete, tutto con la stessa base. Con uno sconto di 49 € questo router è disponibile all’acquisto ad un prezzo di 169,99 €. Con questo prodotto non sarà possibile eseguire l’acquisto pagandolo a rate.

Il ROG Rapture è inoltre compatibile con AiMesh, il che lo rende ottimo per abbinarlo al terzo prodotto in offerta. Stiamo parlando per l’appunto dell’Asus Zen WiFi CD6, un sistema Wi-Fi Mesh AC1500 dual-band con copertura fino a 240 m². In questo modo riuscirete a coprire tutta l’area della vostra casa senza rischiare di perdere il segnale né di avere una qualità più bassa a causa della distanza. La confezione da due pezzi è disponibile al prezzo di 110,99 €.

Queste sono solamente alcune delle offerte presenti sullo store Asus per quanto riguarda l'Amazon Stay Connected Week. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale.