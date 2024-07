Amazon Prime Day 2024: tutte le offerte di TP-Link

E voi? Cosa ne pensate di queste fantastiche offerte targate TP-Link ? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).

Per chi cerca soluzioni essenziali e convenienti, la linea entry level Mercusys di TP-Link offre interessanti opportunità per il Prime Day . Tra queste troviamo i range extender Mercusys ME30 e ME60X, il router wireless AX1500 MR1500X e il sistema mesh HALO H1500X.

Tra le offerte di connettività, troviamo il Deco X3000-5G , un Router Mesh Wi-Fi 6 ad alte prestazioni con modem 5G integrato, ideale per supportare numerose connessioni simultanee. Un altro top di gamma è il Router Mesh Deco XE75, dotato di Wi-Fi 6E Tri-Band AXE5400 e tecnologia Mesh AI-Driven, che offre una configurazione e gestione semplificate. Il TP-Link RE700X è un extender Wi-Fi 6 pratico e affidabile , perfetto per eliminare le zone d’ombra Wi-Fi in stanze dove il segnale è debole.

La Tapo L510E è una lampadina LED intelligente controllata tramite app, che permette di cambiare colore, regolare l’intensità della luce e risparmiare sulla bolletta elettrica. La Tapo P105 è una mini presa smart programmabile, controllabile da remoto via smartphone, dal design compatto e funzionale per accendere e spegnere qualsiasi elettrodomestico collegato.

Rendere la propria casa più accogliente ed evoluta è semplice con l’esperienza di TP-Link nel settore della smart home. Ad esempio, la telecamera di sicurezza per interni Tapo C425 permette di monitorare gli ambienti da remoto . Con immagini nitide, funzioni smart, una batteria ricaricabile con un’autonomia di 300 giorni e una facile installazione. Altri due dispositivi smart in sconto sono Tapo L510E e Tapo P105 .

Il 16 e 17 luglio, TP-Link presenterà tante offerte sui dispositivi di ultima generazione per la smart home e il networking. Questi prodotti, noti per la loro intelligenza, prestazioni e affidabilità, combinano tecnologia avanzata con convenienza e facilità d’uso .

Il conto alla rovescia è iniziato. Manca solo una settimana agli attesissimi Amazon Prime Day 2024 . Anche quest’anno, TP-Link, leader nella produzione di dispositivi per la smart home e la connettività, offrirà una serie di sconti fino al 33% su una vasta gamma di prodotti . Questa è un’occasione imperdibile per dotarsi della migliore tecnologia a prezzi competitivi. Ecco alcuni esempi.

Arriva l’Amazon Prime Day 2024 e non potevano mancare le grandi offerte targate TP-Link. Dispositivi scontati fino al 33% per l’evento del 16 e 17 luglio

