Amazon Prime Day 2023: ecco le offerte di XGIMI in anteprima

Diamo uno sguardo in anteprima alle offerte di XGIMI per questo Amazon Prime Day 2023 che sta per arrivare. Scopriamole insieme

Uno degli eventi più attesi dagli utenti del colosso americano degli ecommerce sta per arrivare. Il Prime Day è un evento che molti aspettano con ansia per cogliere l’offerta ideale e acquistare quello che più desiderano da tempo. Nei due giorni organizzati dalla società, i prodotti saranno interessati da importanti sconti. Fra quelli che non mancheranno all’appuntamento, ovviamente, ci sono anche i device della società. Ma iniziamo adesso questo articolo e scopriamo in anteprima quelle che saranno le offerte di XGIMI per questo Amazon Prime Day 2023.

Ecco tutte le offerte di XGIMI disponibili per l’Amazon Prime Day 2023

XGIMI MoGo 2 è l’alleato perfetto per quest’estate: compatto e leggero, è estremamente portatile e la connessione Type-C consente l’alimentazione tramite power bank. I due altoparlanti da 8 watt assicurano che, oltre alla qualità dell’immagine, anche l’esperienza di ascolto sia di alto livello. MoGo 2 è dotato di un motore luminoso sviluppato da XGIMI e che utilizza tecnologie avanzate, come le lenti con rivestimento ad alta trasmissione per ridurre la perdita di luce nella proiezione, fornendo una luminosità fino a 400 lumen ISO. Inoltre, con una risoluzione di 720p è in grado di creare immagini straordinariamente nitide. Questo dispositivo sarà scontato al prezzo di 299 €.

Chi ha sempre desiderato un cinema direttamente a casa propria non potrà lasciarsi sfuggire anche le offerte sui proiettori HORIZON e Elfin, disponibili con uno sconto del 23% e un prezzo di 849 € per HORIZON e di 499 € per Elfin. XGIMI HORIZON offre un’elevata luminosità, 2.200 ANSI lumen, tecnologia ISA per l’auto-impostazione dell’immagine, risoluzione Full HD e altoparlanti Harman Kardon, per un’esperienza completa. XGIMI Elfin è, invece, perfetto per chi cerca un proiettore domestico che possa essere portato comodamente ovunque. Infatti, le dimensioni compatte lo rendono un compagno estremamente versatile. Anche Elfin è dotato di tecnologia ISA e altoparlanti Harman Kardon.

Le offerte ovviamente riguarderanno anche gli altri proiettori della società. In particolare troviamo le versioni Pro di MoGo 2 e HORIZON, al prezzo scontato di 549 € e 1.275 € e i proiettori XGIMI Halo+ e AURA che saranno interessati da uno sconto rispettivamente del 15% e del 20%, per un prezzo finale di 719 € e 1.999 €.

Cosa ne pensate di queste offerte sui proiettori XGIMI? Fateci sapere la vostra nei commenti. Vi ricordiamo che gli sconti saranno attivi nei giorni 11 e 12 luglio. Per comodità vi consigliamo di salvare questo articolo fra i preferiti e ripassare da qui in uno dei due giorni. Se non volete perdervi altre news di offerte relative all’universo tecnologico e non solo, continuate a seguire tuttotek.it!