Amazon Prime Day 2023: ecco le anticipazioni delle offerte

In questo articolo vedremo alcune anticipazioni delle offerte dell’Amazon Prime Day 2023. Scopriamo alcuni dei prodotti che saranno in sconto

Il Prime Day dell’ecommerce statunitense è sicuramente uno degli eventi stagionali più attesi dai vari utenti per cercare di acquistare a prezzi accessibili i prodotti che tanto desiderano. In questi due giorni infatti gli utenti troveranno importanti sconti su un’ampia varietà di prodotti selezionati.

Ovviamente gli utenti Prime avranno fin da subito degli importanti benefit, senza dover per forza aspettare i giorni interessati dall’evento. Iniziamo adesso con l’articolo vero e proprio e scopriamo in queste anticipazioni quali sono alcuni dei prodotti interessati dalle offerte di questo Amazon Prime Day 2023 e quali offerte sono già disponibili per gli utenti.

Tutte le anticipazioni delle offerte per questo Amazon Prime Day 2023

Dal 27 giugno, i clienti Amazon Prime che usufruiscono di Amazon Fresh possono ottenere sconti esclusivi in cassa su una speciale selezione di centinaia di prodotti che comprende prodotti caseari, carne, pesce, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia. I prodotti avranno sconti ancora più vantaggiosi durante i due giorni dell’evento. Inoltre, i clienti potranno approfittare delle offerte del mese con sconti fino al 25% su centinaia di prodotti.

Se invece usufruite di Amazon Supermercato, U2 Supermercato e Pam PANORAMA hanno già reso disponibili, per i clienti Prime, sconti su centinaia di prodotti per la spesa di tutti i giorni. Inoltre i nuovi clienti avranno 10 € di sconto sui primi 3 ordini di almeno 50 € spesi su U2 Supermercato e, a partire dall’ 1 luglio, 15 € di sconto sui primi 3 ordini di almeno 70 € spesi su Pam PANORAMA.

Fra gli abbonamenti Amazon invece troviamo già importanti offerte per i clienti che non hanno mai usufruito di tali servizi. Sarà infatti possibile provare gratuitamente Amazon Music Unlimited per quattro mesi, Audible e Kindle Unlimited per tre mesi. Inoltre i clienti Amazon Prime che scaricheranno l’app Amazon Photos e caricheranno la loro prima foto entro il 7 luglio, riceveranno un credito di 15 € da utilizzare su sul sito.

I videogiocatori, invece, da oggi e fino all’11 luglio, possono ricevere dei bonus ogni settimana su vari giochi, tra cui Prey, Baldur’s Gate II, Shovel Knight: Showdown, e STAR WARS: Il Potere della Forza. Inoltre, I clienti Amazon Prime hanno accesso a vari contenuti in-game per molti giochi popolari nel corso delle prossime quattro settimane, tra cui Overwatch 2, Diablo IV, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone 2.0 e Pokémon GO.

Non solo abbonamenti, ma anche prodotti

Per quanto riguarda le anticipazioni delle offerte dei prodotti per questo Prime Day 2023 troveremo invece tutti i principali Amazon Device. Per una maggiore semplicità, vi invitiamo a mettere fra i preferiti questa pagina e ripassare da qui nei giorni indicati dell’inizio dei vari sconti per usufruirne fin da subito. A partire dal 10 luglio, sarà possibile risparmiare fino al 67% sui dispositivi Echo, tra cui Echo Pop, Echo Dot (5° gen), Echo Auto (2° gen), Echo Show 10 ed Echo Show 15.

Ti presentiamo Echo Pop | Altoparlante Bluetooth intelligente con Alexa, compatto e dal suono potente | Lavanda TI PRESENTIAMO ECHO POP: questo altoparlante intelligente Bluetooth con Alexa, dalle dimensioni compatte, offre un suono ricco ed è ideale per stanze da letto e spazi ridotti. Abbastanza piccolo da stare bene ovunque, ma così potente da non passare inosservato.

Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) con orologio | Altoparlante Bluetooth intelligente con orologio e integrazione Alexa | Bianco ghiaccio Il nostro Echo Dot con il migliore audio di sempre - Goditi un’esperienza audio migliorata rispetto ai precedenti Echo Dot con Alexa: voci più nitide, bassi più profondi e un suono più ricco in ogni stanza.

Nuovo Echo Auto (2ª gen.) | Porta Alexa in auto con te Accessorio con controllo vocale Alexa - Grazie al design sottile, il dispositivo è facile da posizionare in auto e con i 5 microfoni integrati, Alexa è in grado di sentirti nonostante la musica o i rumori del traffico. Include un caricatore rapido per auto, per ricaricare il telefono in viaggio.

Echo Show 10 (3ª generazione) | Schermo intelligente in HD con movimento e Alexa, Antracite Progettato per muoversi con te - Con uno schermo HD da 10,1" che si muove automaticamente, avrai sempre sott'occhio videochiamate, ricette e contenuti. Gli altoparlanti ti offrono un audio direzionale di alta qualità.

Risparmierete fino al 63% anche sui dispositivi Fire TV, tra cui Fire TV Stick 4K, disponibile con lo sconto più alto di sempre. In offerta anche i dispositivi Kindle, tra cui Kindle Scribe e Kindle Paperwhite, e dal 3 luglio anche Ring Intercom sarà disponibile ad un prezzo promozionale, mentre per quelli eero si potrà usufruire di uno sconto fino al 48%.

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) Vivi il cinema a casa tua - Immagini brillanti in qualità 4K Ultra HD, con supporto per Dolby Vision, HDR e HDR10+.

Kindle Paperwhite (16 GB) - Ora con schermo da 6,8’’ e tonalità della luce regolabile, senza pubblicità Kindle Paperwhite - Ora con schermo da 6,8’’ e bordi più sottili, tonalità della luce regolabile, fino a 10 settimane di durata della batteria e il 20% più rapido nel voltare le pagine rispetto alla generazione precedente.

Durante il Prime Day potrete risparmiare fino al 40% su una selezione di prodotti innovativi delle startup della vetrina Amazon Launchpad. Fra le anticipazioni di queste offerte del Prime Day 2023 di Amazon abbiamo:

Luce notturna con sensore di movimento, ricaricabile tramite USB di SECRUI

Cuscino da viaggio gonfiabile di Blabok

Cuffie con cancellazione del rumore di Srhythm

Dispositivo di epilazione permanente con luce pulsata per corpo, viso e bikini di Ulike

Scanner per libri professionale da 16 Megapixels HD di CZUR

Mini pistola per massaggio muscolare, ultra silenziosa di Flow

(in offerta su amazon.it) SECRUI Luce notturna con sensore di movimento, ricaricabile tramite USB, a batteria, LED per interni, con magnete rimovibile, per camera da letto, armadio, corridoio, cucina - Bianco caldo ✅ Luce con sensore di movimento ✅ accensione e spegnimento automatico: Utilizza un sensore di movimento a infrarossi passivo sensibile per rilevare il movimento entro 3 metri per l'accensione automatica, e si spegne automaticamente dopo 15 secondi di assenza di movimento. Se hai bisogno di più tempo, puoi fare un movimento per attivare nuovamente il sensore o passare alla modalità ON per tenerlo sempre acceso

(in offerta su amazon.it) BLABOK Cuscino da Viaggio Gonfiabile, Cuscino da Viaggio per Aereo per Evitare Dolore al Collo e alle Spalle, Utilizzabile in Aereo e a Casa, con Maschera per gli Occhi e Tappi per le Orecchie (Nero) ✈【Design Unico Per un Supporto Ergonomico】Il cuscino da viaggio gonfiabile offre una protezione e un supporto multi-angolare - la parte anteriore si adatta ai contorni del viso per ridurre la pressione; le due zone laterali sono apposite per posizionare le braccia, mantenendole lontane da formicolii e dolori; la zona centrale con design a compressione non comprime lo stomaco, consentendo di respirare più agevolmente; il fondo presenta un design ventilato per dormire in modo più confortevole.

Srhythm NC85 - Cuffie dinamiche ibride con cancellazione del rumore, cuffie circumaurali Bluetooth senza fili, audio HD, ricarica rapida, tempo di riproduzione ultra lungo, pulsante per varie modalità Cancellazione attiva del rumore: la tecnologia di riduzione elettronica del rumore ibrida dinamica di Srhythm sopprime efficacemente il 95% del rumore ambientale (si prega di notare che il suono umano non può essere cancellato completamente e non è possibile una cancellazione al 100%). Elimina il rumore quando sei in autobus, metropolitana, aereo, ecc.

Ulike Air+ Epilatore Luce Pulsata per Donna e Uomo Dispositivo di Epilazione IPL Permanente Senza Dolore per Corpo Viso & Bikini, Bianco, Idea Regalo per lei 【Efficacia provata da più di 2,8 milioni di consumatori, miglioramento effettivo superiore al 130%】 19.8J offre un miglioramento effettivo superiore al 130%. L'esclusiva tecnologia brevettata Sapphire Diamond di Ulike riduce la temperatura della pelle di 10℃-40 ℃ durante l'epilazione. In questo modo la pelle viene protetta dalle sensazioni di bruciore e dai danni termici causati dalle elevate temperature. Non servono né gel né creme. Adatto a un uso quotidiano, anche sulle pelli sensibili.

Flow MINI Pistola Massaggio Muscolare, Ultra silenzioso. Forte. Qualità superiore. Pistola Massaggiatore a Percussione Dei Tessuti Profondi Portatile Massage Gun per Muscoli Potente massaggiatore con impugnatura a pistola. I 60 watt di potenza e la corsa di 10 mm garantiscono un massaggio efficace. Le 4 modalità di massaggio, che possono arrivare a 3.000 percussioni al minuto, aiutano ad alleviare contratture muscolari, accelerare il recupero, stimolare la circolazione e migliorare la mobilità.

Queste erano le anticipazioni di alcune offerte che saranno disponibili in questo Amazon Prime Day 2023. Cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news di offerte riguardanti l’universo elettronico e tecnologico, continuate a seguire tuttotek.it!