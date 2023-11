Amazon Black Friday: tantissime offerte sui prodotti hardware per il tuo PC

L’Amazon Black Friday è arrivato: dal 17 al 27 novembre decine di migliaia di offerte da non perdere su tantissimi prodotti hardware

Amazon annuncia l’inizio del Black Friday, con più offerte che mai, disponibili a partire dal venerdì 17 fino al 27 novembre. I clienti Amazon potranno trovare e godere di decine di migliaia di offerte imperdibili su moltissimi prodotti. Tra questi, le migliori idee regalo in tutte le categorie, come hardware ed elettronica. Di seguito vi mostreremo una carrellata di prodotti per il vostro PC con super socnti, da non farsi scappare.

Amazon Black Friday: le migliori offerte sui prodotti hardware

Tra i migliori prodotti e componenti per PC disponibili a prezzi scontati per questo periodo di super sconti troviamo:

L‘ASUS PRIME Z790-A WIFI. Compatibile con i nuovi processori di 13th e 12th Gen Intel Core, Pentium Gold e Celeron, sfrutta le sue enormi potenzialità e creare il tuo PC da vero gamer professionista. Supporta le nuove RAM DDR5 fino ad un massimo di 128GB. Grazie ai dissipatori su chipset, VRM e M.2 potrete effettuare lunghe sessioni di gioco. Connettività infinita grazie al supporto con PCIe 5.0, HDMI 2.1 e Displayport 1.4. Infine, quattro slot M.2 e all’USB 3.2 Gen 2×2 per trasferire dati super velocemente.

La scheda grafica MSI Radeon RX 6750 XT GAMING X TRIO 12G. GPU 2554/2623 MHz e memoria DDR6 da 12000 MB. Velocità di memoria di 18000 MHz e Memory Bus di 192bit. Offre prestazioni, efficienza a basso rumore, con un design unico ne suo genere. Inoltre potrete sincronizzare l’illuminazione con altri dispositivi compatibili.

Le altre offerte

MSI PRO Z790-P WIFI ATX. Supporta processori Intel Core di 12a e 13a Generazione. Una scheda madre progettata per i professionisti che necessitano prestazioni elevate. Supporto per porte USB Type C frontali, così da consentire la connessione di diversi dispositivi. Offre una velocità che può raggiungere i 20 GB/s quando si collega l’USB Type C posteriore.

Alimentatore Corsair Rm850X 80 Plus Gold. Da 850 Watt e Atx modulare, con ventola levitazione magnetica da 135 Mm e condensatori giapponesi.

Dissipatore a Liquido per CPU Cooler Master MasterLiquid 360L Core ARGB. Con pompa Gen S a Doppia Camera, radiatore superiore e ventole ARGB da 120 mm. Inoltre le staffe CPU universali sono state aggiornate per essere compatibili con le più recenti CPU Intel LGA 1700 e AMD AM5.

E voi? Cosa ne pensate di queste strepitose offerte per il Black Friday? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).