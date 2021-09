Amazon: annunciata la terza edizione di “Un click per la Scuola”

Durante le prime due precedenti edizioni Amazon ha donato circa 5,9 milioni di euro sottoforma di credito virtuale a quasi 29 mila scuole aderenti. Sono stati oltre mille i prodotti necessari a studenti e docenti tra cui attrezzature elettroniche, cancelleria, articoli sportivi, giochi, strumenti musicali e altro.

Quest’anno più che mai siamo felici di supportare le scuole italiane proprio nel momento in cui si stanno preparando e attrezzando per vivere una nuova normalità. L’attenzione che Amazon rivolge a studenti e docenti è costante e, grazie al fondamentale contributo dei nostri clienti – ai quali offriamo, anche quest’anno, l’opportunità di sostenere un istituto a scelta attraverso i loro acquisti – possiamo continuare a fornire loro i giusti strumenti per affrontare nel migliore dei modi lo studio e la didattica, in presenza così come a distanza. In questa direzione va anche il nostro Amazon Digital Lab che, con la sua proposta di contenuti innovativi, si rivelerà ancora una volta una risorsa preziosa e anche divertente per l’apprendimento. Questa iniziativa è per noi motivo di orgoglio perché ci permette, al tempo stesso, di continuare a sostenere anche le piccole e medie imprese italiane che vendono i loro prodotti attraverso il marketplace di Amazon.