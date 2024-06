Altoparlante portatile Yamaha in offerta da Unieuro: 25% di sconto!

In un periodo dell’anno così caldo può essere molto utile e divertente un bell’altoparlante portatile, ebbene trovate uno della Yamaha in offerta su Unieuro!

Ci sono tante occasioni durante l’estate in cui spesso ci si ritrova all’aperto, su un lido o su una spiaggia, e di voler rendere le cose un po’ più movimentate con un po’ di musica. Puoi divertirti con questo altoparlante portatile della Yamaha che trovi in offerta su Unieuro. Yamaha è un’azienda conosciuta perlopiù per le moto e i cinquantini, ma non è tutto qui. Infatti si occupa anche di strumenti musicali e un esempio e questo altoparlante per mettere su un po’ di sana musica! Oggi lo trovi al prezzo di 59,99 euro invece di 119,99 euro, in più puoi applicare anche lo sconto del 25% da applicare nel carrello, per un totale di 44,99 euro.

Per acquistarlo ti basta cliccare qui

Altoparlante portatile Yamaha, musica intensa offerta da Unieuro

Audio davvero eccezionale, a portata di mano, ovunque. Grazie alla vasta conoscenza di Yamaha in materia di qualità Hi-Fi, abbiamo integrato la nostra esperienza di suono in questo mini pacchetto da 10 cm, che ti consente di ascoltare la musica in ogni istante della tua vita: sia in maniera occasionale sia immergendoti completamente nei dettagli e nella potenza del suono. Il WS-B1A presenta dimensioni compatte, ma un’ampia gamma espressiva. Per dare vita a questo diffusore compatto ed elegante, abbiamo completamente modificato il nostro paradigma di design e aggiunto a un suono di alta qualità, marchio di fabbrica di Yamaha, un diffusore completo in un design compatto.

Porta True Sound nell’intimità di casa tua. Tessuto speciale che lascia passare il suono. Un design che valorizza qualsiasi arredamento, con colori che donano luce e calore al tuo ambiente, ovunque lo porti.

Scegli quello che preferisci. Nero classico, elegante e alla moda, grigio carbone con dettagli in oro rosa o grigio chiaro, per una perfetta armonia in spazi luminosi. Scegli il colore che più ti piace. Il modello WS-B1A è pensato per garantire prestazioni ottimali grazie al livello di impermeabilità IP67. Inoltre, consente di riprodurre la musica in modo chiaro ovunque e in qualsiasi momento, anche quando entra a contatto con l’acqua.

Rendi più musicale la tua estate con questo altoparlante portatile! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte imperdibili e molto altro!