Allpowers 700 e Allpowers SP012: 20% di sconto per i due prodotti da campeggio e non solo!

Allpowers 700 e Allpowers SP012, due ottimi prodotti da campeggio al 20% di sconto? Scopriamolo in questo articolo dedicato, caratteristiche e offerta!

State cercando una soluzione affidabile per alimentare i vostri dispositivi durante le vostre avventure all’aperto o durante i viaggi? ALLPOWERS ha la risposta perfetta per voi. Con la centrale elettrica S700 e il pannello solare SP012, potrete godere di una fonte di alimentazione portatile e sostenibile ovunque andiate. La S700 è una potente stazione di alimentazione a batteria, con una capacità di 606Wh e la possibilità di alimentare fino a 9 dispositivi contemporaneamente. Con dimensioni ridotte e un peso leggero, è perfetta per il vostro campeggio, i vostri viaggi o le vostre avventure all’aperto.

ALLPOWERS 700

L’ALLPOWERS S700 è una stazione di alimentazione portatile che combina dimensioni ridotte e grande capacità. Con un peso di soli 11,6 libbre, è facilmente trasportabile, rendendolo ideale per il campeggio e i viaggi. La sua batteria da 606Wh può alimentare a lungo una vasta gamma di apparecchi, come mini frigo, ventilatori, proiettori, lampade e TV. La stazione dispone di numerose porte, inclusi due uscite CA a onda sinusoidale pura, tre porte USB-A, una porta USB-C PD 100W, una porta auto regolata e due porte CC, permettendo di alimentare fino a 9 dispositivi contemporaneamente.

Grazie alla connessione via Bluetooth e all’app ALLPOWERS, l’operazione è semplice e stabile, con la possibilità di controllare la stazione di alimentazione da remoto tramite il telefono. La ricarica è veloce, con la possibilità di raggiungere l’80% di carica in 1,5 ore utilizzando sia la presa a muro che la porta USB-C PD. È possibile ricaricare completamente la stazione utilizzando una presa auto da 12/24V o un generatore. La durata della batteria è eccezionale, con la protezione da cortocircuito, sovratensione, sovraccarico e surriscaldamento fornita dal sistema di gestione della batteria (BMS). L’ALLPOWERS S700 è progettato per avere una durata di oltre 10 anni, offrendo oltre 1000 cicli di vita.

ALLPOWERS SP012

Il pannello solare pieghevole e portatile di ALLPOWERS offre una soluzione ideale per la ricarica sostenibile durante le vostre avventure all’aperto e i viaggi. Una volta ripiegato, il design compatto e leggero lo rende facile da trasportare e non occupa molto spazio. Con una potenza di 100W, il pannello solare è in grado di ricaricare efficacemente una vasta gamma di dispositivi. Dotato di doppia uscita USB, è altamente compatibile con telefoni cellulari, iPad e molti altri dispositivi. Potete, inoltre, godere di una ricarica rapida e affidabile ovunque tu vada, sfruttando l’energia solare gratuita e pulita.

Una delle caratteristiche eccezionali di questo pannello solare è la sua compatibilità con la centrale elettrica portatile ALLPOWERS S200/S300/S700. Potete collegare facilmente il pannello solare alla centrale elettrica per ottenere una fonte di alimentazione continua e affidabile. Questa combinazione offre un sistema completo per l’energia mobile, consentendovi di alimentare i vostri dispositivi durante i vostri viaggi senza dipendere dalla rete elettrica tradizionale.

