Abbiamo già parlato delle action cam AKASO nel nostro articolo dedicato alle action cam sportive da usare sulla neve, e l’abbiamo inserita in mezzo alle grandi firme di questo ambito. Questo perché AKASO con un buon rapporto qualità prezzo si sta facendo spazio con delle action cam di buona qualità e di diverse fasce di prezzo, comunque sempre molto accessibili. Oggi parliamo di AKASO EK700 Pro, che è in offerta su Amazon offrendo video in 4K, 20MP di risoluzione, WiFi e schermo touchscreen. Il tutto, ad un prezzo davvero impressionante!

AKASO EK700 Pro è in offerta su Amazon con telecomando e kit di accessori al prezzo di 76,57 € con lo sconto del 15% rispetto al prezzo originale

(in offerta su amazon.it) AKASO EK7000 Pro Action Cam 4K 20MP WiFi, Fotocamera Subacquea 40M, Impermeabile Videocamera EIS Stabilizzazione con Touch Screen, Angolo Variabile, 2.4G Telecomando e Kit di Accessori 【AGGIORNAMENTO DELLA SERIE DI AKASO EK7000】 La action cam AKASO EK7000 Pro offre video 4K/30fps, 2.7K/30fps, 1080P/60fps e foto da 20MP, consentendoti di catturare ogni momento con dettagli di precisione senza precedenti e nitidezza nitida. Idea regalo per compleanni ed estate.

AKASO EK700 Pro Action Cam in offerta stracciata su Amazon

La action cam AKASO EK7000 Pro offre video 4K/30fps, 2.7K/30fps, 1080P/60fps e foto da 20MP, consentendo di catturare ogni momento con dettagli di precisione senza precedenti e nitidezza nitida. La stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) integrata fornisce video stabili e fluidi.

La fotocamera Akaso EK7000 Pro Sport dotata di una custodia impermeabile migliorata, può immergersi fino a 40 m di profondità, pronta a catturare tutti i dettagli delle tue avventure. Ideale per sport acquatici come nuoto, surf, immersioni, immersioni in apnea, ecc. Attiva la modalità di immersione, può compensare la mancanza di luce rossa nelle scene sottomarine.

Il giroscopio incorporato nell’obiettivo può bilanciare la fotocamera per riprendere oggetti in rapido movimento senza video o foto sfocata. Nel giroscopio, la forza nel mezzo del giradischi è sempre zero, quindi la lente massima può solo produrre un movimento orizzontale, in modo che l’obiettivo sia stabile per scattare foto.

Questa action camera viene fornita con un caricatore doppio USB e due batterie, ciascuna delle quali può registrare video fino a 90 minuti. Il kit di accessori è anche compatibile con la maggior parte delle action cam, compresa GoPro.

