Airpods Pro in offerta per il black Friday 2022

Durante il Black Friday di novembre, in negozi come MediaWorld, è possibile trovare questi dispositivi a prezzi irresistibili!

Tutti abbiamo avuto a che fare con le cuffiette col filo che si sono intrecciate per l’ennesima volta, rovinando quasi il piacere di ascoltare della musica; da qualche tempo però, fortunatamente, esiste ormai la soluzione degli auricolari bluetooth. Questa tipologia è più cara degli auricolari tradizionali con il filo, ma presenta indiscutibili vantaggi che stanno portando gli auricolari bluetooth ad essere sempre più diffusi e, nello specifico, stanno portando le Apple Airpods ad essere sempre più ambite dai clienti della mela.

Apple Airpods Pro: caratteristiche

Sono molte le caratteristiche e le qualità che fanno di Apple Airpods Pro gli auricolari migliori in commercio. Si sa che Apple è una garanzia, un investimento. Ma cerchiamo più nello specifico di capire in cosa queste cuffiette si distinguono rispetto alle altre presenti in commercio.

Anzitutto, gli auricolari Apple Airpods Pro si caratterizzano per il loro design high tech e invidiabile. Ogni dispositivo Apple, dagli iPod ai Macbook, possiede un design tecnologico e raffinato, e le Apple Airpods Pro non sono un’eccezione.

Una caratteristica importante che ha attratto molti acquirenti, anche quelli non soliti acquistare dispositivi Apple, è la modalità di controllo del rumore esterno. Infatti, con Apple Airpods Pro è possibile attivare due modalità: la modalità “trasparenza” e la modalità “cancellazione del rumore”. La prima ti consente di ascoltare podcast e la tua playlist preferita o i vocali del tuo migliore amico senza perdere cognizione dell’ambiente che ti circonda. Questa modalità è perfetta per chi cammina per strada con le cuffiette e non sente ad esempio il rumore delle macchine, il che può comportare dei pericoli; con Apple Airpods Pro, invece, i corridori e i maratoneti possono finalmente sentirsi al sicuro mentre ascoltano la loro playlist per allenarsi.

La modalità cancellazione dal rumore consente viceversa di annullare ogni rumore esterno: niente rumore di traffico in sottofondo, niente urla della vicina di casa perennemente arrabbiata. Una modalità pensata per chi ama immergersi al 100% nella musica.

Quanto costano le Apple Airpods Pro?

Le Apple Airpods Pro hanno un costo leggermente elevato rispetto alle altre cuffiette bluetooth di altri brand, ma il prezzo viene sicuramente ripagato dalla qualità. Ad ogni modo, la questione economica è possibile aggirarla aspettando il momento giusto per acquistare, ad esempio durante l’Airpods Black Friday di novembre durante il quale, in negozi come MediaWorld, è possibile trovare questi dispositivi a prezzi irresistibili.

Apple Airpods Pro da MediaWorld

Da MediaWorld è possibile trovare innumerevoli dispositivi Apple e sfruttare le promozioni del black Friday per acquistare a prezzi ridotti rispetto al solito, usufruendo di tutte le accortezze necessarie per l’acquisto (possibilità di acquistare una garanzia per proteggere il proprio dispositivo, assistenza pre e post vendita ecc).

Il black Friday, evento importato dall’America durante il quale, per il mese di novembre, vengono applicati grandi sconti specie ai prodotti tecnologici, è il momento propizio per acquistare le Airpods a un prezzo decisamente ridotto e accattivante.

Le Airpods Pro che si potranno trovare scontate sono sostanzialmente due: quelle di prima e quelle di seconda generazione; entrambi i modelli sono perfetti per tutti gli usi, va da sé che quelli di seconda generazione sono ancora più tecnologici e perfezionati rispetto al modello precedente.

Per ascoltare al meglio i propri brani preferiti senza aver alcun problema dettato dai fili degli auricolari, dunque, non resta che cogliere al volo l’occasione di questo black Friday da MediaWorld!